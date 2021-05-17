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Вашингтон испытывает обоснованный страх перед Москвой, поскольку она располагает военными технологиями, не имеющими аналогов в мире. На это указал известный китайский военный эксперт Чжан Чжаочжун.
Преимущество РФ в сфере вооружений имеет советские корни. Но если Украина за 30 лет растеряла все богатства, доставшиеся ей от СССР, то Россия – преумножила. В частности, она модернизировала вооружения и создала новые уникальные технологии. Это повлияло на баланс сил между США и РФ не в пользу первого.
В качестве примера Чжан Чжаочжун приводит стратегический бомбардировщик Ту-160. Он способен нести большое количество ракет на дальние расстояния.
"У США в арсенале нет сопоставимого оружия",
– приводит издание Sohu слова китайского эксперта. Проигрывают Соединенные Штаты и по подводному флоту. К примеру, Москва обладает быстроходными атомными подлодками проекта 705 "Лира", которые считаются страшным врагом всех авианосцев. В результате США не рискнут атаковать РФ с помощью авианосных судов, приводит "ПолитРоссия" утверждение китайского эксперта.
Ранее китайское издание рассказывало читателям про то, как Киев сам себя перехитрил, отказавшись от Ту-160.
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