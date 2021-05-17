В Китае объяснили страх США перед Россией

В Китае объяснили страх США перед Россией
Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Москва сумела грамотно распорядиться военным наследием СССР

Вашингтон испытывает обоснованный страх перед Москвой, поскольку она располагает военными технологиями, не имеющими аналогов в мире. На это указал известный китайский военный эксперт Чжан Чжаочжун.

Преимущество РФ в сфере вооружений имеет советские корни. Но если Украина за 30 лет растеряла все богатства, доставшиеся ей от СССР, то Россия – преумножила. В частности, она модернизировала вооружения и создала новые уникальные технологии. Это повлияло на баланс сил между США и РФ не в пользу первого.

В качестве примера Чжан Чжаочжун приводит стратегический бомбардировщик Ту-160. Он способен нести большое количество ракет на дальние расстояния.

"У США в арсенале нет сопоставимого оружия",

– приводит издание Sohu слова китайского эксперта. Проигрывают Соединенные Штаты и по подводному флоту. К примеру, Москва обладает быстроходными атомными подлодками проекта 705 "Лира", которые считаются страшным врагом всех авианосцев. В результате США не рискнут атаковать РФ с помощью авианосных судов, приводит "ПолитРоссия" утверждение китайского эксперта.

Ранее китайское издание рассказывало читателям про то, как Киев сам себя перехитрил, отказавшись от Ту-160.

Секрет окраски этого самолета недавно раскрыли российские конструкторы.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость238482
Пожаловаться Ответить
Гость234110
Мы все видели как классно ггорят, не имеющие аналогов в мире, "Панцири" и С-300. Хорошо горят!
Если "Панцирем" управляет необученый араб, естессно он сгорит. А ты видел, чтобы хоть один "Панцирь" или С-300 сгорел в Хмеймиме? Не видел? И твои "все" тоже? Вот незадача то...
Гость236394
Пожаловаться Ответить
Автор! Информационное поле открытое и очень большое. Ваши читатели, интересующиеся военной тематикой, знают больше чем интернет-журналист. Ту 160 был разработан в 1970-1980 годах. Сейчас 2021 год. Хотя бы приставили букву М (Ту 160М, модернизированный). Ищите новости из старого анекдота "Советский слон самый лучший слон в мире", так ознакомьтесь с предметом, о котором пишите. О подводных лодках из той же серии. Несерьезно относитесь к профессии.
Гость238472
Пожаловаться Ответить
Гость234110
Мы все видели как классно ггорят, не имеющие аналогов в мире, "Панцири" и С-300. Хорошо горят!
шо тока не увидишь в беспокойных снах любителя стекломоя
Гость234110
Пожаловаться Ответить
Мы все видели как классно ггорят, не имеющие аналогов в мире, "Панцири" и С-300. Хорошо горят!
Гость238427
Пожаловаться Ответить
а вот свинопасы не бояться ни кого,шмальнул в спину и бежать в схрон,наследсвенность
а если толпой на одного то вапще для них подарок судьбы,в одессе вон как покуражились..
1
новости партнеров
По теме

В Чехии не могут договориться по обвинениям против России из-за взрыва во Врбетице

Президент и премьер страны вновь спорят о причинах инциндента

Отрабатывает нападение на Россию: эксперт рассекретил планы НАТО в Эстонии

Блок продолжает работать на дестабилизацию мирового баланса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей