Минобороны США дарит шикарную свободу действий своим противникам, указали политики

Соединенные Штаты столкнулись с проблемой модернизации военного флота. В условиях дефицита средств кто-то предлагает сократить корабельный состав, хотя Пентагон принял решение о выведении части флота из эксплуатации, чтобы построить новые суда. Так, Министерство обороны США намерено сдать в утиль ракетные крейсеры, десантные доки и литоральные боевые корабли.

По словам конгрессмена Роба Уиттмана, если власти пойдут навстречу ВМС и спишут 1200 ракетных установок, защищаться будем нечем: следующие корабли войдут в строй лишь через несколько лет, и подобное решение неприемлемо.

Под выведение из эксплуатации попадают крейсеры типа Ticonderoga, вооруженными "Томагавками". В распоряжении американских ВВС остаются 27 таких кораблей. Схожая ситуация разворачивается и с десантными судами: ВМС также предлагают существенно сократить их численность.

"Я не заявляю, что не стоит отправлять эти корабли на пенсию. Нужно сделать это грамотно. Нужно выверить план перехода. А наши противники взглянут на нас и скажут: да, у нас появилась возможность, которой нужно воспользоваться", – высказался Уиттман.

Схожее мнение выразила член палаты представителей Элейн Лурия, заявившая о том, что Штаты должны быть готовыми к войне за Тайвань в ближайшее время, а не рассчитывать на то, что военные действия против КНР развернутся через 20 с лишним лет, передает "Военное обозрение".

Месяцем ранее американские СМИ сообщали, что Пентагон ожидает реализации программы по строительству стратегического бомбардировщика B-21 Raider, который, по задумке специалистов, станет самой серьезной угрозой для российских ЗРК С-400.