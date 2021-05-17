Конгрессмены США возмутились решением Пентагона по ракетным крейсерам

Конгрессмены США возмутились решением Пентагона по ракетным крейсерам
Фото: U.S. Navy/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
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Соединенные Штаты столкнулись с проблемой модернизации военного флота. В условиях дефицита средств кто-то предлагает сократить корабельный состав, хотя Пентагон принял решение о выведении части флота из эксплуатации, чтобы построить новые суда. Так, Министерство обороны США намерено сдать в утиль ракетные крейсеры, десантные доки и литоральные боевые корабли.

По словам конгрессмена Роба Уиттмана, если власти пойдут навстречу ВМС и спишут 1200 ракетных установок, защищаться будем нечем: следующие корабли войдут в строй лишь через несколько лет, и подобное решение неприемлемо.

Под выведение из эксплуатации попадают крейсеры типа Ticonderoga, вооруженными "Томагавками". В распоряжении американских ВВС остаются 27 таких кораблей. Схожая ситуация разворачивается и с десантными судами: ВМС также предлагают существенно сократить их численность.

"Я не заявляю, что не стоит отправлять эти корабли на пенсию. Нужно сделать это грамотно. Нужно выверить план перехода. А наши противники взглянут на нас и скажут: да, у нас появилась возможность, которой нужно воспользоваться", – высказался Уиттман.

Схожее мнение выразила член палаты представителей Элейн Лурия, заявившая о том, что Штаты должны быть готовыми к войне за Тайвань в ближайшее время, а не рассчитывать на то, что военные действия против КНР развернутся через 20 с лишним лет, передает "Военное обозрение".

Месяцем ранее американские СМИ сообщали, что Пентагон ожидает реализации программы по строительству стратегического бомбардировщика B-21 Raider, который, по задумке специалистов, станет самой серьезной угрозой для российских ЗРК С-400.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость224979
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Учитывая что бакс ходит по всему миру, можно тупо включать печатный станок для военных заказов. На эти напечатанные фантики будут покупаться товары и материалы из других стран. На зарплату сотрудников так же. Пока бакс гуляет по всему миру - печатать деньги можно достаточно безболезненно если эти деньги идут на оборонный бюджет. Главное обеспечить чтобы напечатанные фантики не остались внутри страны. Тогда и инфляции особо не будет. Это миропорядок пиндосов, который они постараются сохранить любой ценой.
Гость238692
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Крупные военные заказы для промышленности - это проверенный американцами в двух мировых и "холодной" войнах способ укрепить и усилить свою экономику.
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