Вашингтону не следует продвигать идею членства Незалежной в альянсе, чтобы избежать ненужного противостояния с ядерной державой

Если власти США хотят войны с Россией, то для этого нужно всего лишь принять Украину в НАТО. Об этом говорится в статье экс-подполковника Пентагона Дэниэла Дэвиса в американском издании 19FortyFive.

Автор отмечает, что недавно в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне "активно рассматривают" укрепление сотрудничества в сфере безопасности с Киевом. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос, будет ли Незалежная приглашена в Североатлантический блок, сообщила, что Штаты "привержены обеспечению того, чтобы двери НАТО оставались открытыми для претендентов".

Однако Украина не является союзником США, не является членом альянса, и "Вашингтону следует перестать притворяться, что это так", призвал Дэвис.

"Ясность в этом вопросе может уберечь нас от нежелательной, ненужной и разрушительной войны с Россией", – утверждает бывший офицер американской армии.

По его словам, нет сомнений в том, что вступление в НАТО повысит способность Киева бороться с Москвой, но также нет сомнений в том, что "обременение блока и без того нестабильной Украиной снизит безопасность всех членов альянса".

Было бы лучше для Незалежной и в соответствии с предпочтениями Америки, если бы Россия уважала территориальную целостность соборной и не угрожала военными действиями против своего соседа, считает автор статьи. К сожалению, подчеркнул он, нынешняя ситуация неразрывно связана с региональной динамикой, не в последнюю очередь из-за сильных взглядов Москвы.

Дэвис напомнил, что и президент Владимир Путин, и другие российские лидеры на протяжении десятилетий предупреждали Запад о том, что попытки расширить НАТО до Украины, граница которой с РФ находится всего в 300 милях от Москвы, – "это красная линия, которую Россия пассивно не позволит перейти".

Москва быстро отреагировала на заявление президента Незалежной Владимира Зеленского 6 апреля текущего года о необходимости быстрейшего вступления его страны в альянс. Сначала в этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу стремительно объявил военные учения на границе с Украиной. Затем в этом же месяце Путин предупредил Запад, чтобы он не переходил неопределенные "красные линии" и не сталкивался с ответом России, который, по его словам, будет "асимметричным, быстрым и жестким".

Учитывая реакцию Кремля на шаги Грузии по вступлению в НАТО, Вашингтон должен серьезно отнестись к предупреждению Путина об Украине и не рисковать войной с Россией, обладающей ядерным оружием.

"Мы должны побудить Украину объявить нейтралитет, не вступая в союз ни с Москвой, ни с НАТО, сохранив их способность поддерживать мирные отношения как с Востоком, так и с Западом", – полагает Дэвис.

Он не видит в сегодняшней России "экспансионистских тенденций", которые были, с его точки зрения, характерны для СССР. Однако Москва не позволит НАТО продвинуться к российской границе до рубежей Украины.

Главный приоритет США – избежать ненужной войны с противником, обладающим ядерным оружием, и сохранить способность процветания американской нации. Членство Украины в НАТО поставило бы под угрозу обе эти цели, резюмировал автор.

Напомним, на прошлой неделе экс-советник президента США по нацбезопасности в годы правления Дональда Трампа Джон Болтон призвал действующего главу Штатов Джо Байдена "дать отпор" России во всех бывших советских республиках, чтобы убрать "серые зоны" между РФ и новыми рубежами альянса.

