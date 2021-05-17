Соответствующее распоряжение отдал Владимир Путин

Российский президент принял предложение правительства о создании с Душанбе объединенной системы противовоздушной обороны. Путин поручил Минобороны и МИД РФ провести переговоры с таджикистанской стороной для подписания соглашения.

Распоряжение главы страны было опубликовано нна портале правовой информации.

Проект создания объединенной региональной системы ПВО был согласован 12 мая. Согласно документу, координацией войск будет управлять главком ВКС РФ, общее руководство силами – главокомандующий Центральным военным округом. Командующий ВВС Таджикистана будет управлять действиями войск в границах отдельного района совместной обороны.

Пока обе стороны имеют право рассторгнуть договор с помощью письменного уведомления, напоминает телеканал "360".