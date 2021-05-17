В Москве оценили угрозы секретных войск США против России

В Москве оценили угрозы секретных войск США против России
Фото: Nir Alon/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Военный специалист рассказал о способе защитить национальные интересы РФ

Созданная в Штатах секретная армия, в которой численность личного состава составляет 60 тысяч, исполняет заказы Пентагона, таким образом снимающего с себя ответственность. Соответствующее заявление сделал военный эксперт Александр Шерин.

Ранее в Сети обнародовали информацию о том, что в Штатах существует многотысячная секретная армия с более чем сотней тайных организаций. На ее содержание в год уходит примерно 1 млрд долларов.

По словам Шерина, с помощью этой армии Пентагон избавляет себя от скандалов и ответственности на высшем дипломатическом уровне. Белый дом практикует привлечение ЧВК, услугами которых пользуется на регулярной основе. В случае провала или казуса Министерство обороны США может заявить, что действовала не американская армия, а частная организация, к которой правительство совершенно не причастно.

"Фактически же, Соединенные Штаты в лице Пентагона являются заказчиками их услуг, и они занимаются выполнением определенных задач", – заявил Шерин в комментариях для "Ленты.ру".

Эксперт также напомнил, что ЧВК довольно долгое время существуют в Штатах. Сложно оценить их угрозу для российской стороны – многое зависит от выполняемой задачи. Косвенно они, конечно, задействованы против РФ, сопровождая грузы для радикальных ячеек и обучая бандформирования полевому делу.

По словам Шерина, российским властям необходимо принять закон о частных военных компаниях для национальных интересов. Пока что, отметил парламентарий, предложенные законопроекты не встретили одобрения у кабмина.

Ранее бывший сотрудник Пентагона Дэниел Дэвис заявил, что для противостояния с РФ необходимо лишь предоставить Украине членство в НАТО.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость226854
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Что даст Украине это членство . Воевать с Россией невозможно потому что это самоубийство.На это не пойдет ни один народ в мире.В НАТО одним ублюдком будет больше и все.
Гость226854
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Грязные войны это любимое занятие Америки.Непорядочность их известна но сколько бы веревочка не вилась конец будет.
Гость238917
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Ни в коем случае не поддаваться на эту "дезу". У РФ есть всё, что необходимо для обороны страны. Создавать новые
формирования и войска значит размывать единоначалие. Хватит прислушиваться, что слышно из-за" забора". Супостат
и рассчитывает на особенность нашу: не верить себе. Лучше бы округа восстановить. Пока не поздно.
Гость238896
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В Аду будут рассказывать о непричастности. Странно что многие люди считают себя умнее других.
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