Королевство намерено обеспечить "собственные интересы"

Действия российской стороны в Арктике вызвали большой интерес со стороны Копенгагена. Так, глава королевского МИД Еппе Куфуд заявил сегодня, 17 мая, на совместном брифинге с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, что страна намерена защитить свои интересы и проследить за действиями РФ в регионе.

Так, министр сообщил, что, таким образом, Копенгаген действует в рамках защиты национальных интересов. По словам Куфуда, ряд российских баз на северо-востоке региона вновь открылись после того, как находились на простое в годы холодной войны.

Копенгаген также увидел возросшую активность в Арктике. В сложившихся условиях королевство намерено обеспечить свою государственную независимость.

"Я считаю, что Дания берет на себя ответственность в Арктике, в том числе и по арктическому пакету", – приводит "Правда.ру" заявление главы министерства иностранных дел Дании.

Ранее журналист Саймон Уоткинс заявил, что Россия занята в арктическом регионе осуществлением двух проектов, для финансирования которых привлекла инвесторов из Европы, Японии и Китая. Речь идет о расширении добычи природного газа и развитии Северного морского пути, который должен стать главным маршрутом для монетизации добываемых ресурсов.

Сам Блинкен не так давно заявлял, что арктический регион может стать площадкой для нового конфликта между Соединенными Штатами и Россией. Белый дом, главным образом, обеспокоен растущим присутствием российской стороны в регионе, "эксплуатирующей" климатические изменения для того, чтобы расширять в его пределах пространство своего влияния.