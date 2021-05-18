Армия получит мощный военный корабль

Вооруженные силы нашей страны продолжают укрепляться. В относительно недалеком будущем в строю может появиться современный подвижной морской аэродром. При этом стоимость нового авианосца оценивается в сумму порядка 500 миллиардов рублей.



Оценкой расходов на боевой корабль поделился эксперт Военно-промышленной комиссии. Однако и эта цифра может быть не окончательной. Как отметил Владимир Поспелов, подобного рода расчеты зачастую приходится корректировать в процессе непосредственного строительства объекта.

Как объяснил эксперт, водоизмещение морской боевой машины будет порядка 70 – 80 тысяч тонн. При реализации столь масштабных проектов всегда можно столкнуться с необходимостью дополнительных растрат.

Поспелов добавил, что риски удорожания нужно четко просчитать еще на этапе планирования. В противном случае строительство военного корабля может растянуться на долгие годы, пишет РИА "Новости".

В беседе с корреспондентом агентства Поспелов также рассказал, что на вооружение российской армии планируется поставить целых три авианосца. Если профильные ведомства утвердят план строительства боевых кораблей, то реализация этой задачи войдет в новую программу вооружения страны на 2024-2033 годы.

Поспелов отметил, что в распоряжении России есть практически все необходимое для строительства такого военного корабля, в частности, мощные ядерные установки. Однако над некоторыми деталями экспертам еще предстоит поломать голову.