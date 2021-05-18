Новый российский авианосец обойдется в полтриллиона рублей

Новый российский авианосец обойдется в полтриллиона рублей
Фото: mil.ru
Армия получит мощный военный корабль

Вооруженные силы нашей страны продолжают укрепляться. В относительно недалеком будущем в строю может появиться современный подвижной морской аэродром. При этом стоимость нового авианосца оценивается в сумму порядка 500 миллиардов рублей.

Оценкой расходов на боевой корабль поделился эксперт Военно-промышленной комиссии. Однако и эта цифра может быть не окончательной. Как отметил Владимир Поспелов, подобного рода расчеты зачастую приходится корректировать в процессе непосредственного строительства объекта.

Как объяснил эксперт, водоизмещение морской боевой машины будет порядка 70 – 80 тысяч тонн. При реализации столь масштабных проектов всегда можно столкнуться с необходимостью дополнительных растрат.

Поспелов добавил, что риски удорожания нужно четко просчитать еще на этапе планирования. В противном случае строительство военного корабля может растянуться на долгие годы, пишет РИА "Новости".

В беседе с корреспондентом агентства Поспелов также рассказал, что на вооружение российской армии планируется поставить целых три авианосца. Если профильные ведомства утвердят план строительства боевых кораблей, то реализация этой задачи войдет в новую программу вооружения страны на 2024-2033 годы.

Поспелов отметил, что в распоряжении России есть практически все необходимое для строительства такого военного корабля, в частности, мощные ядерные установки. Однако над некоторыми деталями экспертам еще предстоит поломать голову.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Влад
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Гость239516
Не совсем понятен смысл гонки подобных вооружений. С кем и как воевать. Если с НАТО, то без ядерного оружия не обойтись- их много и они вокруг нас. В прошлом веке нашу страну от очередной войны спасло только изобретение атомной бомбы.
А действительно, если экспедиционный корпус то вертолетоносцы лучше
Гость239516
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Не совсем понятен смысл гонки подобных вооружений. С кем и как воевать. Если с НАТО, то без ядерного оружия не обойтись- их много и они вокруг нас. В прошлом веке нашу страну от очередной войны спасло только изобретение атомной бомбы.
Гость234880
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Серж
новость хорошая, но не уверен, что он нам нужен, когда у нас есть гиперзвук!
Нужен не один, а по одному на каждый флот, ведь мы в кольце врагов.
Гость238482
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Как госкомисии, так и подрядчиков (за возможный сговор)
Серж
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новость хорошая, но не уверен, что он нам нужен, когда у нас есть гиперзвук!
Гость238482
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"риски удорожания" - как показывает история, это гранты на производство различных работ компаниям-однодневкам, состоящим и 1-2 человек. Лично мне, не жаль оплачивать эти плавающие штуки, но пусть тогда отчитываются, типа так: выдали 10 млн., бюджет освоен полностью, сделаны вот такие вундерфали, будут делать то-то-и то и акт приемки-передачи госкомиссии с уголовной ответственностью за распил бабла.
Бункерный Дед-Бидон
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Сейчас хохлоnugapьё набежит вместе с американским коксакером)))) стандратный набор фраз вбросят, по теме пропердят что-нибудь про "дымящего кузю" и рашкафсё, хехехе)))
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