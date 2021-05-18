Почему "Железный купол" Израиля пропускает ракеты: эксперт дал ответ

Почему "Железный купол" Израиля пропускает ракеты: эксперт дал ответ
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/www.globallookpress.com
В ХАМАС воспользовались пробелами в обороне противника

Израильская система ПВО "Железный купол" эффективна, но ее возможности ограничены, и сейчас ХАМАС использует ее уязвимости. На это обратил внимание военный эксперт Виктор Баранец.

Дело в том, что "Железный купол" имеет предельный уровень ведения целей.

"Система может отрабатывать, допустим, 100 целей. А если палестинцы запустили 125 ракет? (…)  Как только начинается перегруз, этот знаменитый "купол" превращается в дырявый зонтик",

– пояснил Баранец. Кроме того, по его мнению, слишком много времени уходит на перезарядку батарей "Железного купола", и этими "окнами" противник успешно пользуется. Здесь израильтяне могли бы позаимствовать опыт российской армии, где давно отработан такой порядок действий: "отстрелялся, … сзади подъезжает транспортно-заряжающая машина и в отверстия, откуда уже вылетели ракеты, моментально … заправляет". На это уходят считанные минуты, приводит "ПолитРоссия" слова эксперта.

Вопрос еще в том, что ХАМАС стреляет дешевыми примитивными, а порой и самодельными ракетами. Им не важно, куда упадет снаряд, они берут массовостью. А израильские противоракеты Tamir имеют высокотехнологичную начинку и самонаводящуюся головку. Поэтому они очень дорогие: по разным данным, стоимость одной такой ракеты составляет от 40 до 100 тысяч долларов, пишет РГ. В итоге перехват обходится очень дорого Тель-Авиву, а его запасы вооружений могут скоро истощиться.

Обострение вооруженного конфликта между Израилем и палестинским сектором Газа началось 10 мая. С тех пор ХАМАС выпустил по израильской территории свыше 3,3 тыс.ракет. Перехвачено было менее половины из них. Израильтян спасает то, что многие ракеты падают еще на подконтрольной ХАМАСу земле.

Помимо этого, Израиль фиксирует пуски ракет со стороны Ливана. Правда, безуспешные. Так, из шести ракет, пущенных накануне, ни одна не преодолела израильскую границу, сообщает издание Walla со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Ранее в Сети появились кадры, на которых можно увидеть "Железной купол" в действии.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость236394
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Гость239701
Я смотрю, ты у нас просто сыплешь фактами и числами.
Прямо АНАЛитик, на зависть всей лопоухой аудитории, у которой как у латыша - только болт и душа.
Интересуешься техникой? Ну-ну. Просвети нас, необученных, чем С-300 от С-350 отличается?
А заодно дай сравнительные характеристики ЗРК Пэтриот.
Или опять в туман про бункер и бюджет уйдешь?
"Успехи" в Сирии и Ливии всем известны. Как продули Карабах-тоже. Дальше Донбасса тоже никак. Засунь С300, 350 и так далее в одно место. Надувай щеки дальше.
Гость239701
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Гость239437
Тупидло, который раз прокололся. Читай, чего дураком себя выставляешь. Ребята интересуются техникой, а ты только тявкаешь без цифр и фактов.
Я смотрю, ты у нас просто сыплешь фактами и числами.
Прямо АНАЛитик, на зависть всей лопоухой аудитории, у которой как у латыша - только болт и душа.
Интересуешься техникой? Ну-ну. Просвети нас, необученных, чем С-300 от С-350 отличается?
А заодно дай сравнительные характеристики ЗРК Пэтриот.
Или опять в туман про бункер и бюджет уйдешь?
Гость239437
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<цензура>..<цензура>..209211,какое глазастое сущ-во.Ваши байракты или как там.уже не летают,долетались на Донбассе,в том числе в Сирии и на границе Армении,фуфло!
ваши турецкие байракты или как там,долетались)Дошло глазастое-ушастое сущ-во)
Тупидло, который раз прокололся. Читай, чего дураком себя выставляешь. Ребята интересуются техникой, а ты только тявкаешь без цифр и фактов.
ха..ха..209211,какое глазастое сущ-во.Ваши байракты или как там.уже не летают,долетались на Донбассе,в том числе в Сирии и на границе Армении,фуфло!
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Гость239614
Я вижу у вас очень много экспертов развелось, для справки вашему эксперту эфективность купола составляет 90%, ни одна система пво не защишает полностью и любую систему можно пробить. Так чисто для справки 3250 ракет выпущено по Израилю и только 10 убитых. Это называется дырявый зонтик, утро и еще перестаньте писать глупости типа, то у Израиля заканчиваются ракеты перехвачики, то подбили танк израильский, и ракеты есть и танк не подбит.
ваши турецкие байракты или как там,долетались)Дошло глазастое-ушастое сущ-во)
Гость209211
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Гость239614
Я вижу у вас очень много экспертов развелось, для справки вашему эксперту эфективность купола составляет 90%, ни одна система пво не защишает полностью и любую систему можно пробить. Так чисто для справки 3250 ракет выпущено по Израилю и только 10 убитых. Это называется дырявый зонтик, утро и еще перестаньте писать глупости типа, то у Израиля заканчиваются ракеты перехвачики, то подбили танк израильский, и ракеты есть и танк не подбит.
Ржу не могу. Надо перенять российский опыт С400, которому кривизна земли мешает, Панцырей, которых Байрактары как в тире расстреливают. Не смешите!
Гость239614
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Я вижу у вас очень много экспертов развелось, для справки вашему эксперту эфективность купола составляет 90%, ни одна система пво не защишает полностью и любую систему можно пробить. Так чисто для справки 3250 ракет выпущено по Израилю и только 10 убитых. Это называется дырявый зонтик, утро и еще перестаньте писать глупости типа, то у Израиля заканчиваются ракеты перехвачики, то подбили танк израильский, и ракеты есть и танк не подбит.
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