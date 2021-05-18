В ХАМАС воспользовались пробелами в обороне противника

Израильская система ПВО "Железный купол" эффективна, но ее возможности ограничены, и сейчас ХАМАС использует ее уязвимости. На это обратил внимание военный эксперт Виктор Баранец.

Дело в том, что "Железный купол" имеет предельный уровень ведения целей.

"Система может отрабатывать, допустим, 100 целей. А если палестинцы запустили 125 ракет? (…) Как только начинается перегруз, этот знаменитый "купол" превращается в дырявый зонтик",

– пояснил Баранец. Кроме того, по его мнению, слишком много времени уходит на перезарядку батарей "Железного купола", и этими "окнами" противник успешно пользуется. Здесь израильтяне могли бы позаимствовать опыт российской армии, где давно отработан такой порядок действий: "отстрелялся, … сзади подъезжает транспортно-заряжающая машина и в отверстия, откуда уже вылетели ракеты, моментально … заправляет". На это уходят считанные минуты, приводит "ПолитРоссия" слова эксперта.

Вопрос еще в том, что ХАМАС стреляет дешевыми примитивными, а порой и самодельными ракетами. Им не важно, куда упадет снаряд, они берут массовостью. А израильские противоракеты Tamir имеют высокотехнологичную начинку и самонаводящуюся головку. Поэтому они очень дорогие: по разным данным, стоимость одной такой ракеты составляет от 40 до 100 тысяч долларов, пишет РГ. В итоге перехват обходится очень дорого Тель-Авиву, а его запасы вооружений могут скоро истощиться.

Обострение вооруженного конфликта между Израилем и палестинским сектором Газа началось 10 мая. С тех пор ХАМАС выпустил по израильской территории свыше 3,3 тыс.ракет. Перехвачено было менее половины из них. Израильтян спасает то, что многие ракеты падают еще на подконтрольной ХАМАСу земле.

Помимо этого, Израиль фиксирует пуски ракет со стороны Ливана. Правда, безуспешные. Так, из шести ракет, пущенных накануне, ни одна не преодолела израильскую границу, сообщает издание Walla со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Ранее в Сети появились кадры, на которых можно увидеть "Железной купол" в действии.