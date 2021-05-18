Подданные Великобритании дали совет руководству страны

Бурная дискуссия развернулась под статьей британского издания Daily Mail, посвященной реакции России на появление в Черном море патрульного корабля Trent ВМС Великобритании.

Автор статьи пытался иронизировать над Москвой, дескать, там заявили, что не видят угрозы, однако взяли корабль под постоянное наблюдение. Но читатели издания оказались более здравомыслящими.

"Естественно, они следят за нами у себя в Черном море. Как и мы следим за ними в Ла-Манше. Обычная история", – отметил пользователь DMSecretReader.

Некоторых удивило в принципе решение Лондона отправить корабль в Черное море: "Зачем мы лезем в настолько отдаленный от нас регион?", – удивляется AdamScott555. Читаеть jay_speaks полагает, что таким образом британские власти "дразнят русских" в угоду США.

Но такие провокации могут сослужить плохую службу Соединенному Королевству. В частности, весь мир поймет, что оно уже утратило статус мировой морской державы, опасаются британцы.

"Даже если мы отправим весь наш "флот" на задний двор России в Черное море, они разнесут его за несколько часов", – пишет Taffman18.

"Большинству кораблей Королевского флота место давно на кладбище!" – утверждает E1475. Читатель Darren предположил, что траулер Trent – единственный корабль Королевского флота, который смогли укомплектовать.

"Мы отправляем корабли в Черное море, а у нас не остается ничего для того, чтобы остановить поток мигрантов, направляющихся в нашу страну из Франции? Наши корабли должны защищать нас от настоящей опасности", – настаивает John3v16.

Это не первый случай, когда британцы высмеивают собственные военно-морские силы. Ранее их поразила история с "Большой Лиззи" – авианосцем, который затонул спустя пару недель после дорогостоящего ремонта.

Черное море эксперты давно считают регионом, потенциально опасным для развития конфликта между Россией и Западом. Там часто появляются корабли стран, не имеющих отношения к региону. В частности, на днях в черноморские воды вошел французский корвет, а в Румынии сделали провокационное заявление о том, что Черное море – это акватория НАТО.