США подготовили мультизадачный план атаки на Калининград - NI

США подготовили мультизадачный план атаки на Калининград - NI
Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российский анклав кажется Пентагону самой уязвимой целью

Калининградская область отделена от территории России, поэтому Москва не поскупилась на укрепление ее обороны. Но и США зря времени не теряли: они разработали секретный план нападения на анклав.

Обосновавшаяся на берегу Балтийского моря между Польшей и Литвой Россия из Калининграда может угрожать самолетам, кораблям и сухопутным подразделениям НАТО на сотни километров во всех направлениях. За последние годы этот западный российский форпост превратился в настоящую крепость, вооруженную зенитными ракетными комплексами С-300, С-400 и установками "Искандер". Поэтому аналитики Пентагона потратили много времени, чтобы придумать, как "взломать" Калининград, пишет The National Interest.

Теперь, как утверждают американские военные, у них есть план. В случае военного конфликта с РФ, Калининградская область станет первой целью США и их союзников. Операция предполагается "мультидоменная":

"Силы одновременно будут атаковать с воздуха, земли, моря и киберпространства",

– приводит издание слова источника. Он пояснил, что хакеры смогут нарушить работу сетей связи, радары будут "сбиты с толку". Самолеты, корабли и подлодки будут пускать крылатые ракеты. Сухопутные войска начнут обстрел с земли. Под таким натиском оборона анклава падет, и РФ уже не сможет использовать его, чтобы помешать передвижению подразделений НАТО в Европе.

Издание отмечает, что частично планы Пентагона были отработаны на учениях в 2019 году.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что в НАТО есть три сценария по Калининграду: осадить его, физически ликвидировать объекты обороны или оккупировать. Впрочем, китайские аналитики полагают, что Россия не оставила противникам шанса подавить Калининград.

В России же считают, что США умышленно нагнетают истерию вокруг Калининградской области, чтобы оправдать усиление своего присутствия в Европе. 

Николай ВИКТОРОВ

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