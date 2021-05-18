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Министерство обороны Белоруссии устроило внеплановую проверку ракетных частей с привлечением военной техники и личного состава. Об этом стало известно сегодня, 18 мая.
Согласно приведенным данным, руководит операцией глава ракетных войск и артиллерии республики, генерал-майор Геннадий Козловский. В пресс-службе ведомства также сообщили, что в рамках проверки задействовали тактические комплексы и РСЗО.
Подразделения отправят на учебные операции, которые пройдут на военных полигонах. Уточняется, что войска отработают нанесение ракетных ударов, передает РИА "ФАН".
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