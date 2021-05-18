НАТО репетирует высадку "морских котиков" в Крыму - СМИ

НАТО репетирует высадку "морских котиков" в Крыму - СМИ
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Командование провело маневры на случай конфликта с давним соперником

Недавняя военно-учебная операция, прошедшие под командованием американских вооруженных сил в Европе, была осуществлена в рамках отработки маневров армии в случае вооруженного противостояния с Россией. Как пишет обозреватель Ставрос Атламазоглу, Соединенные Штаты решили использовать отряды "морских котиков" на случай высадки в Крыму.

Так, морской спецназ способен не только высаживаться на берегу противника, но и организовывать засады и проводить разведдеятельность на территории моря и суши, а также выполнять различные боевые задачи под водой.

В мае состоялись учения Trojan Footprint 21 и Black Swan 21. Предлогом для их проведения стала напряженность на юго-востоке Украины и, как утверждает автор, в Крыму.

"К участию в учениях присоединились спецназовцы из Австрии, Болгарии, Германии, Грузии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Испании и Украины, Великобритании", – пишет журналист в своей статье на Business Insider.

В операции, кроме личного состава, приняли участие и экипажи катеров спецназначения американских ВМС, которые провели тренировку по "эффективному воздействию" в различных водных акваториях. Маневры проходили также на территории Румынии и остальных восточноевропейских стран.

Атламазоглу также заявил, что боевые катера предназначены для скрытной переброски морского спецназа к объектам России в Крыму.

Обозреватель сообщил, что российская сторона лишает Штаты превосходства не только в море, но и на суше. При этом бронетехника РФ является для Североатлантического альянса "логичной целью".

В начале мая погранслужба Украины объявила о старте военных учений с флотом береговой охраны США в Черном море.

Егор МАЛКОВ

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