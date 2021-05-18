ЧВК являются элементом госструктуры Соединенных Штатов, поэтому "делают, что хотят"

Вашингтон может использовать американскую секретную армию для выполнения "грязной" работы по всему миру. В самом Пентагоне существуют подразделения с кодовыми названиями вроде "Черной воды". Об этом сообщил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Так он прокомментировал публикацию в Newsweek о якобы наличии в Штатах сверхсекретных спецвойск численностью порядка 60 тыс человек, нацеленных на борьбу с Россией и Китаем. По мнению специалиста, в этой новости нет ничего нового и тайного. Более того, во многих армиях мира есть подобные подразделения, в том числе и в российской. В их задачу входят спецоперации и военная разведка, а также кибервойна, отметил он.

Впрочем, американские структуры отличаются от всех зарубежных аналогов тем, что они многочисленны, а значит военная составляющая внешней политики США будет лишь усиливаться. Есть в распоряжении штатовского генералитета еще один инструментарий, о котором действительно мало кому известно, – это частные военные компании (ЧВК), которые используются для тайных операций, подчеркнул Сивков.

"Что они и делают, все эти вот "Черная вода", "Академия". Они используются везде. Для выполнения особо грязных заданий", – сказал военный эксперт "ЦарьГраду".

По его словам, ЧВК являются элементом госструктуры Штатов, поэтому они "могут делать все, что хотят".

Накануне другой наш военный эксперт Александр Шерин, комментируя эту же новость, заявил, что секретная армия Вашингтона исполняет заказы Пентагона, чтобы с ведомства была снята ответственность на высшем дипломатическом уровне. Белый дом привлекает ЧВК регулярно.





