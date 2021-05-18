Комбриг решил укомплекотовать свой батальон, сняв с машин моторы и броню

Наблюдатели ЛНР заявили, что украинская сторона до сих пор размещает вооружение с бронетехникой в пределах населенных пунктов на территории, подконтрольной Киеву. Так, за минувшие сутки разведка ополчения выявила несколько единиц бронированного транспорта 80-й бригады Вооруженных сил Украины в Станице Луганской.

Как отмечает источник, факт размещения подтвердили и представители ОБСЕ. Так, речь идет о четырех танках Т-72, которые по неизвестным причинам разукомплектованы.

В ЛНР сообщили, что с танков сняли траки, местами отсутствует броневая защита. У двоих танков нет двигателей. Позднее выяснилось, что комбриг Войченко объяснил главе украинского оперкомандования "Север", что соответствующее решение ВСУ приняли для того, чтобы восстановить боевую готовность танкового батальона, в котором наблюдается плачевная ситуация.

Так, в соединении неисправно более десяти танков. Сам командир бригады не может сказать, куда делись артиллерийские орудия. Загадочным образом пропали шесть 122-миллиметровых буксированных гаубиц Д-30 – где они находятся, комбриг не знает. В итоге украинское командование назначило служебное расследование.

Как отмечает "Русская весна", после выявленного инцидента Войченко отдал приказ не пропускать миссию ОБСЕ в населенные пункты, подконтрольные его бригаде.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что бригада ВСУ уснула на боевому посту после очередного пьяного загула. Военнослужащие спали у Троицкого прямо на месте дежурства, у одного из бойцов отсутствовал закрепленный за ним автомат. Оружие так и не смогли найти.