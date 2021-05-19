Предполагаемую атаку могут совершить из Лондона

Армия США располагает вооружением, способным в считаные минуты преодолеть расстояние в почти 3 тыс. километров. Об этом заявил военный обозреватель американского издания Popular Mechanics Кайл Мизоками.

Он отметил, что благодаря новой гиперзвуковой ракете LRHW США смогут с легкостью нанести ядерный удар по России и Китаю. Оружие будет летать быстрее звука в 17 раз и, как указали представители американской армии, поражать цели на расстоянии не менее 1725 миль.

Батарея с LRHW будет состоять из операционного центра, управляющего четырмя пусковыми установками (TEL) – в каждой разместят по две ракеты. В перспективе, пишет Мизоками, союзники США смогут разместить пусковые установки на своих территориях, чтобы быть способными нанести удар по противникам Вашингтона. Местами базирования, вероятно, выберут Японию, Филиппины, Южную Корею, Тайвань, сообщает URA.RU.

"Это примерно 300 000 квадратных миль укрытия. Однако транспортировка LRHW может усложнить ситуацию: есть требования к запускам оружия вблизи аэропортов и на земле – дороги должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать пуск ракеты. Это существенно сокращает вероятное количество мест базирования", – указано в материале.

С помощью гиперзвука США сможет "показать мускулы" Пекину, который обычно не является тактической целью американской ракетной системы, и Москве, которую смогут поразить из Европы. Обозреватель указал, что для этого ракеты можно разместить в Лондоне. Однако, отметил он, Вашингтон собирается использовать вооружение лишь для "снижения вероятности конфликта".

Испытания LRHW назначены на 2023 год, пишет "Свободная пресса".