Вашингтон заметно отстает о Москвы в радиоэлектронной борьбе

Американские военные эксперты признали, что США значительно уступает России и Китая в вопросах развития средств радиоэлектронной борьбы.

Вашингтон перестал уделять внимание развитию радиоэлектронных способов ведения войны еще со времен биполярного противостояния СССР и США. Причины самые различные, но, пожалуй, основаная – необходимость создания помех для придорожных бомб ближнего действия в Афганистане и Ираке. Однако Штаты прекрасно осознают, что радиоэлектронная борьба – главная сила России и "критическая слабость" США, поэтому последние сейчас стараются наверстать упущенное, пишет издание Breaking Defence.

Эксперты отмечают, что на данный момент системы радиоэлектронной борьбы играют гораздо большую роль, чем это было ранее.

Вашингтон уже успел отработать некоторые технологии в ходе Experimentation Demonstration Gateway Event 2021 – военных играх, которые предшествуют учениям Convergence.

Так, в ходе тренировок был примерен прототип нового армейского набора общих стандартов и интерфейсов для авиационной электроники Modular Open Systems Architecture, который должен будет применяться на создаваемых в рамках программы Future Vertical Lift вертолетах.

Однако все карты Штаты раскрывать не стали, отметив лишь, что в будущем вероятен их переход на PC 21.

Ранее в Москве оценили угрозы секретных войск США. В Сети не так давно появилась информация о том, что у Вашингтона якобы есть тайная армия, на содержание которое уходит примерно 1 млрд долларов в год.