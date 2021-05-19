Тактическая система Тель-Авива явно переоценена, считает специалист

Нахваленная многочисленными экспертами израильская система противоракетной обороны "Купол" оказалась не так хороша. По словам специалистов, в гордости ПРО Тель-Авива имеются серьезные недочеты.

Ранее о недостатках системы высказался российский военный эксперт Виктор Баранец. Специалист выделил ограниченность запасов ракет самым главным упущением израильской системы противоракетной обороны, указав также на то, что для ее перезарядки необходимо потратить довольно много времени.

Позднее схожую точку зрения выразил военный специалист Алексей Леонков, заявивший о том, что проблема "Железного купола" не ограничивается длительной перезарядкой. Сложности наблюдаются и с отслеживанием вражеских целей. Израиль утверждал о том, что "Железный купол" способен отследить за раз 200 целей, однако на практике система не может среагировать на все ракеты, которыми ее обстреливает ХАМАС. Вероятнее всего, выразил уверенность Леонков, Тель-Авив всего лишь запустил рекламный ход.

Более того, во время одной из недавних атак по "Железному куполу" Израиль чуть не лишился своей ПРО – спасла лишь плохая прицельность ХАМАС.

"Уж не знаю, что тогда бы их Минобороны говорило своим гражданам. Еще один недостаток – запас их ПРО не бесконечны. У меня создается впечатление того, что ХАМАС истощает запасы "Железного купола", – поделился своей точкой зрения Леонков в интервью "Царьграду".

Не исключено, что после упора на количество ХАМАС начнет более прицельный обстрел. Если в войну включится Иран, то Тель-Авиву придется весьма туго, уверен спикер.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ атаковал подлодку движения ХАМАС с воздуха.