Крым станет кладбищем для "морских котиков" НАТО в случае высадки - эксперт

Крым станет кладбищем для "морских котиков" НАТО в случае высадки - эксперт
Фото: Ens Seth Wartak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Полуостров стал последним пристанищем для всех своих захватчиков, напомнил обозреватель

Морской спецназ Североатлантического альянса будет мигом уничтожен в случае попытки высадиться на берегу Крыма. Об этом заявил военный эксперт, обозреватель Виктор Баранец, оценивший недавние сообщения западных медиа о "морских котиках", которых НАТО в перспективе желало бы привлечь для войны на полуострове.

Эксперт напомнил, что каждый житель Крыма прекрасно осведомлен о том, что у границ на регулярной основе "пасутся" корабли и самолеты Запада, которые постоянно проверяют уровень защиты полуострова. Крым можно смело назвать одним из самых опасных регионов для потенциального противника.

Эксперт решил прокомментировал недавнюю публикацию Business Insider о том, что полуостров стал бы "идеальной территорией" для спецопераций "морских котиков". По словам Баранца, Крым в действительно может оказаться "идеальным кладбищем" для разного рода иноземцев и захватчиков – исторический опыт у этого региона присутствует.

Более того, никто из местного населения не собирается радушно принимать западных военнослужащих – им гарантированно устроят ад. 

"Как наивная бравада выглядит и "умозаключение" о том, что "боевые катера специального назначения могут скрытно доставлять "морских котиков" к российским объектам в Крыму". Рык этих крупных посудин слышен за несколько километров, – какая уж тут "скрытность", – пишет Баранец в своей статье, опубликованной "Комсомольской правдой".

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российские ВКС собьют самолеты НАТО  в Черном море в случае нарушения воздушного пространства РФ.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость227153
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Еслиб, да кабы, -росли бы во рту грибы. Баранец большой фантазер. Столько уже навыдумывал, что на сто романов хватит.
Гость241141
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Вообще странные у них фантазии- Крым, Калининград. Они забыли, что это Россия, а не какие то отдельные территории. Нападение на Крым будет объявлением войны всей России.
Гость241057
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Гость241121
Идиот! А ты в курсе, что в Могадишо тогда на 18 погибших и около 80 раненых американцев, пришлось 500 погибших и почти 800 раненых местных. И это статистика Сомалийцев. Вот теперь перенеси это соотношение сторон, на возможный Крымский сценарий. Ты хочешь чтобы американцы "драпали" из выжженной земли?
18 погибших хорошо вооружённых морпехов, с прикрытием с воздука и с моря на 500 погибших голодранцев, с древнем оружием, которые не умеют в принципе воевать, весь их боевой опыт бандитские разборки и захват кораблей. При чём больше половины из этих 500-а были безоружными. Многовато потерь со стороны амеров. Не будут они воевать пока не будут уверены в победе. Их бравые солдаты тоже особо умирать не хотят. Поэтому пока это только слова для пиплов.
Гость241000
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Сам факт подобных заявлений американцев говорит, они знают,
что уже мало кто за пределами Америки верит в их способности,
вот и стараются на производстве лапши для внутреннего пользования.
Т.е. знают, что не полезут, вот и бахвалятся, мол де, "Мы то, да сё, если что!"
Гость241121
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Гость231354
Эти херои киношные драпали теряя штаны из Могадишо, где их лупцевали босые африканцы в драных штанах. А Крым это не Африка. И здесь не Голливуд.
Идиот! А ты в курсе, что в Могадишо тогда на 18 погибших и около 80 раненых американцев, пришлось 500 погибших и почти 800 раненых местных. И это статистика Сомалийцев. Вот теперь перенеси это соотношение сторон, на возможный Крымский сценарий. Ты хочешь чтобы американцы "драпали" из выжженной земли?
Гость240637
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котики не есть львы и даже не волки - котики это котики.....мурлыки.....нежные кисы
Гость231354
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Эти херои киношные драпали теряя штаны из Могадишо, где их лупцевали босые африканцы в драных штанах. А Крым это не Африка. И здесь не Голливуд.
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