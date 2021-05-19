Полуостров стал последним пристанищем для всех своих захватчиков, напомнил обозреватель

Морской спецназ Североатлантического альянса будет мигом уничтожен в случае попытки высадиться на берегу Крыма. Об этом заявил военный эксперт, обозреватель Виктор Баранец, оценивший недавние сообщения западных медиа о "морских котиках", которых НАТО в перспективе желало бы привлечь для войны на полуострове.

Эксперт напомнил, что каждый житель Крыма прекрасно осведомлен о том, что у границ на регулярной основе "пасутся" корабли и самолеты Запада, которые постоянно проверяют уровень защиты полуострова. Крым можно смело назвать одним из самых опасных регионов для потенциального противника.

Эксперт решил прокомментировал недавнюю публикацию Business Insider о том, что полуостров стал бы "идеальной территорией" для спецопераций "морских котиков". По словам Баранца, Крым в действительно может оказаться "идеальным кладбищем" для разного рода иноземцев и захватчиков – исторический опыт у этого региона присутствует.

Более того, никто из местного населения не собирается радушно принимать западных военнослужащих – им гарантированно устроят ад.

"Как наивная бравада выглядит и "умозаключение" о том, что "боевые катера специального назначения могут скрытно доставлять "морских котиков" к российским объектам в Крыму". Рык этих крупных посудин слышен за несколько километров, – какая уж тут "скрытность", – пишет Баранец в своей статье, опубликованной "Комсомольской правдой".

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российские ВКС собьют самолеты НАТО в Черном море в случае нарушения воздушного пространства РФ.