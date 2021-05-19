Су-27 отогнал американский бомбардировщик от границ России

Самолет вернулся в аэродром базирования после выполнения задачи

Российский истребитель Су-27 взял на сопровождение бомбардировщик B-52H американских ВВС над Балтийским морем, о чем стало известно сегодня, 19 мая.

В Западном военном округе сообщили, что приближение потенциального нарушителя определили средства по контролю за  пространством РФ в воздухе. На определение приближающегося борта и охрану госграниц Российской Федерации подняли Су-27, входящий в состав техники ПРО Балтфлота.

Пилот опознал в цели стратегический бомбардировщик ВВС Соединенных Штатов. Истребитель сопроводил судно в сторону от государственных границ РФ над Балтийским морем.

Как отмечает источник, пилот успешно посадил самолет на аэродроме базирования после выполнения поставленной задачи.

По информации "Известий", нарушение госграниц не выявлено. Полет Су-27 прошел в полном соответствии с международно-правовыми нормами.

Егор МАЛКОВ

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