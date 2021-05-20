Воздушно судно находится недалеко от границы с Чехией

Пилоты пассажирского лайнера Boeing 737-86X передали сигнал о захвате самолета. Диспетчер получил особый код 7500, подтверждающий эту информацию.

По данным портала OpenSky Alerts, изначально судно двигалось в западном направлении – в сторону Атлантического океана. После оно пролетело недалеко от Чехии, уточняет телеканал "360". Но спустя некоторое время лайнер перестал отслеживаться мониторинговыми ресурсами.

Информация о количестве пассажиров на борту отсутствует. По данным OpenSky Network, в самолете находится военное командование Польши. Других данных об инциденте нет. Власти Республики также не давали никаких комментариев.

Однако польские СМИ предположили, что захват лайнера может быть частью учений Renegade/Sarex-21 по противодействию террористическим угрозам с воздуха и проведению поисково-спасательных операций на суше и в воде.

По информации, предоставленной польским изданием Wojsko Polskie, в ходе учений будет рассмотрен сценарий похищения гражданского воздушного судна. Еще два эпизода будут связаны с проведением поисково-спасательных мероприятий после авиационных происшествий.

При этом мероприятия будут проходить с 17 по 21 мая на территории Польши и в районах Западно-Поморского, Поморского и Мазовецкого воеводств.

Позже оперативное командование подтвердило РИА "Новости", что сигнал был подан в рамках учений.