Самолет ВВС Польши с военным командованием на борту подал сигнал о захвате

Самолет ВВС Польши с военным командованием на борту подал сигнал о захвате
Фото: Lubos Pavlicek/ CTK/ www.globallookpress.com
Воздушно судно находится недалеко от границы с Чехией

Пилоты пассажирского лайнера Boeing 737-86X передали сигнал о захвате самолета. Диспетчер получил особый код 7500, подтверждающий эту информацию. 

По данным портала OpenSky Alerts, изначально судно двигалось в западном направлении – в сторону Атлантического океана. После оно пролетело недалеко от Чехии, уточняет телеканал "360". Но спустя некоторое время лайнер перестал отслеживаться мониторинговыми ресурсами.  

Информация о количестве пассажиров на борту отсутствует. По данным OpenSky Network, в самолете находится военное командование Польши. Других данных об инциденте нет. Власти Республики также не давали никаких комментариев. 

Однако польские СМИ предположили, что захват лайнера может быть частью учений Renegade/Sarex-21 по противодействию террористическим угрозам с воздуха и проведению поисково-спасательных операций на суше и в воде. 

По информации, предоставленной польским изданием Wojsko Polskie, в ходе учений будет рассмотрен сценарий похищения гражданского воздушного судна. Еще два эпизода будут связаны с проведением поисково-спасательных мероприятий после авиационных происшествий.

При этом мероприятия будут проходить с 17 по 21 мая на территории Польши и в районах Западно-Поморского, Поморского и Мазовецкого воеводств.

Позже оперативное командование подтвердило РИА "Новости", что сигнал был подан в рамках учений. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

СтарЫй
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Ну конечно!!!! Петрову и Боширову делать больше нечего как польское командование воровать. Мелковато.
СтарЫй
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Да кому наххх это польское командование нужно, может бандеровцам, поменять на выкуп.
Анатолий Хмельницкий
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А город подумал, ученья идут.
Гость241867
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Бред
гость
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Это крысы-бандеры просочились, дрюкают командующего пшеков во все пшекские дыры- мстят понимаешь. Взаимно у них, постоянно.
Гость241852
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А где сейчас петров с башировым ?Не выходные ?А то могли угнать да сдать в металолом,Метал щас в цене,
тимоха
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Это сделали Петров и Баширов. Что бы ляхам сделать кузькину мать.
Гость234395
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опять иванов с башировым
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