США установили масштабы реальной угрозы от российского флота в Черном море

США установили масштабы реальной угрозы от российского флота в Черном море
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Американские авианосцы и эсминцы проиграют мелкосидящим корветам и патрульным катерам ВМФ РФ

Американцы раскрыли глаза на "страшный факт" – Военно-морской флот (ВМФ) России все еще может противостоять США и НАТО. Об этом предупреждает соотечественников обозреватель Крис Осборн в своей статье в The National Interest.

Автор отмечает, что российские корветы и патрульные корабли могут действовать в жизненно важных для Вашингтона регионах, которые менее доступны для более крупных кораблей ВМС США.

У РФ всего один авианосец и менее трети от числа стоящих на вооружении Штатов эсминцев. Поэтому кажется, что ВМФ России не представляет серьезной угрозы для военно-морских сил США и Североатлантического блока в Черном море, однако это не совсем так, указал Осборн.

Москва уже несколько лет проводит "прозрачные и энергичные" работы по расширению своего присутствия и усилению огневой мощи в регионе. В 2020 г. Черноморский флот получил сразу семь новых боевых кораблей, столько же ему передадут в текущем году.

Несмотря на сравнительно небольшие размеры российского флота, ВМФ России представляет "реальную угрозу" для "многочисленного и высокотехнологичного" флота США, даже с учетом значительной поддержки со стороны союзников по НАТО, подчеркивается в публикации.

"Если Россия увеличивает число новых боевых кораблей, то что это за боевые корабли? Самое главное, какие виды оружия, радаров и датчиков они могут использовать? Ответы на эти вопросы, скорее всего, раскроют истинные масштабы растущей угрозы", – предупреждает Осборн.

Да, у МВФ России есть дефицит авианосцев, эсминцев и других крупных боевых кораблей, однако флот располагает не только  64 высокотехнологичными, хорошо вооруженными подлодками, но имеет 85 корветов и 55 патрульных катеров, которые могут представлять угрозу в прибрежных районах Черного моря, особенно для Румынии и Болгарии.

Российский надводный лучше приспособлен для береговой обороны. В случае реального конфликта американские авианосцы с глубокой осадкой не смогут действовать в некоторых районах в отличие от быстрых и маневренных корветов и патрульных катеров ВМФ России, подытожил автор.

Ранее стало известно, что на недавних учениях, прошедших в Европе под командованием Пентагона, отрабатывались, в том числе, действия отрядов "морских котиков" на случай высадки в Крыму.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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