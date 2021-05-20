Су-57 вытеснит F-35 с мирового рынка истребителей - СМИ

Су-57 вытеснит F-35 с мирового рынка истребителей - СМИ
Фото: UAC/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Гордость американцев столкнулась с серьезным конкурентом

Москва продолжает работать над проблемами, с которыми столкнулась при производстве истребителей пятого поколения Су-57. Как пишет американский обозреватель Питер Сучиу, проектированием самолетов будущего, кроме Соединенных Штатов, занимаются и Германия с Британией, а также Китай, Италия и Франция, которые также нацелены на конкуренцию с известными авиаподрядчиками.

Однако второе место после F-35, считает журналист, занимает именно российский самолет. Уникальные боевые и летные характеристики делают судно объектом пристального внимания со стороны многих стран.

"Экспортную модель российского Су-57 выставили ​​на авиационной и аэрокосмической выставке Aero India 2021. Для демонстрации возможностей истребителя пятого поколения была отгружена полноразмерная модель Су-57Е, который также является вторым после Lockheed Martin F-35 Lightning II, предложенным для международных продаж", – пишет Сучиу для National Interest.

"Самолет-невидимка", считает обозреватель, стал прямой угрозой для американских производителей. Представители "Ростеха" заявили, что российская сторона делает на самолет большую ставку и ожидает, что эта модель станет весьма успешной в мировой оборонной отрасли.

"Lockheed Martin вскоре может столкнуться с жесткой конкуренцией в области продаж истребителей. И речь здесь идет не только о других американских оборонных подрядчиках, таких как Boeing и Northrop Grumman, или европейских компаниях", – добавил журналист.

Ранее "Ростех" объяснил "убийственность" дизайна Су-57, прокомментировав восторженные отзывы комментаторов в Сети после полета новейшего истребителя в День Победы, который позднее показали на видео.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость230583
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Росавиастроение оказалось в хвосте мирового рынка. Почему? В интервью РБК Сердюков, председатель совета директоров ОАК (он же-бывший директор универмага в Питере, он же бывший министр обороны) сказал, что долги ОАК 530 миллиардов. Гендиректор ОАК Юрий Слюсарев тоже не имеет к самолетостроению никакого отношения. Юрист, занимался продюсированием ГлюкоZы, возглавлял продюсерский центр Монолит-АБК. Российских авиаконструкторов забрали к себе Боинг и немцы. Там где гос. деньги, там Ростех. Что делают сейчас со слиянием и прочим-грустная история. Это причины и следствие.
Гость242104
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Что не говори, а Су57 - красивая "птичка"!
Гость231754
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Журналист дает оценку самолетам. Ростех-Роспил хвалит сам себя. Все как всегда. Почему нет оценки спецов по самолетам? Какая страна передовая в самолетостроении? Ответь, Егорка.
Гость236742
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сравните сколько построено самолётов этих двух моделей.... и дальше думайте сами
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