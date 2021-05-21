Китайские обозреватели рассказали, чем обернулась для американцев выходка многолетней давности

Продолжающиеся у российских границ провокации США могут привести к повторению давнего инцидента, который произошел в годы холодной войны между Штатами с Советским союзом. Такое мнение выразили военные аналитики из КНР.

Как отмечает источник, отношения между двумя державами напоминают о былой атмосфере напряжения, которая царила в XX веке из-за гонки вооружений. Однако и сегодня НАТО продолжает демонстрировать агрессивное поведение, не задумываясь о последствиях своих действий. Провокации альянса у границ РФ так же, как и раньше, набирают обороты.

Китайское издание Sohu решило вспомнить о давнем инциденте, который произошел у советских границ. Изначально пилоты увидели американское судно, которое двигалось в сторону СССР. Навстречу кораблю направили Су-27, так как американцы не стали реагировать на поступившее предупреждение.

Когда истребитель снизился и сделал круг над судном, американский экипаж вышел на палубу и показал советскому пилоту средний палец. В ответ летчик решил сделать еще один заход, во время которого открыл люк и, пролетая на малой скорости над кораблем, вылил топливо на головы наглым морякам. Последние мигом покинули палубу, лишившись боевого настроя.

Как пишет "ПолитРоссия", ссылаясь на источник, сегодня такой эпизод весьма актуален – Штатам стоит помнить, что современной России вполне хватит смелости на то, чтобы провернуть аналогичные действия при следующей провокации.

Ранее сообщалось о том, что Су-27 из состава Балтфлота отогнал от российских границ американский бомбардировщик B-52H.