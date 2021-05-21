Проверку боевых условий не прошли около полтора десятка новых образцов

Российская армия столкнулась с "неприятными неожиданностями" в ходе апробация новейшего вооружения в условиях боевых действий в Сирии, часть из которого оказалась непригодна для использования. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая сегодня в рамках марафона "Новое знание".

По словам министра, всего в САР было применено более 300 видов нового оружия, многие из них благодаря этим испытаниям были доведены "до верхней планки".

"Что нам дала Сирия? Прямо вам скажу, что мы там встретили очень большое количество неприятных неожиданностей. Я их мягко, может быть, называю. То оружие, которое принято на вооружение, прошло госиспытания, таковым по сути своей не является", – цитирует генерала армии РИА "Новости".

Министр заявил, что с вооружения в итоге снято почти полтора десятка видов оружия, его также перестали производить. Провальными образцами оказались комплексы связи, радиоэлектронной борьбы, разведки, ударные системы.

Шойгу подчеркнул, что никакие госипытания, войсковые или армейские не идут ни в какое сравнение с опробованием оружия в реальных боевых условиях – главная оценка ставится там. Так, только на базе "Хмеймим" в некоторые отрезки времени находились специалисты из 76 предприятий и конструкторских бюро.

Кроме того министр рассказал о том, что в нашей стране началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, способных воевать самостоятельно. И это не просто экспериментальные образцы, а те, которые "действительно можно показывать в фантастических фильмах". А еще идет большая работа в области так называемого "оружия завтрашнего дня", подытожил Шойгу.

Ранее в апреле американский портал 19FortyFive вышел с публикацией о том, что Россия модернизирует свои ядерные арсеналы, а ее военные "вооружены до зубов" новейшими видами боевой техники.

