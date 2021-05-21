Американского сенатора затравили коллеги за сравнение армий России и США

Американского сенатора затравили коллеги за сравнение армий России и США
Фото: Rod Lamkey - Cnp /Keystone Press Agency /www.globallookpress.com
Политика обвинили в трусости и издевательствах над защитниками страны

Сенатор Тед Круз невольно спровоцировал истерику среди своих коллег после того, как посмел ретвитнуть в социальных сетях ролик, на котором сравниваются армии России и Соединенных Штатов.

Так, на видеозаписи российские военнослужащие представлены поджарыми солдатами, которые сохраняют невозмутимую мину при выполнении задач – отжимаются, лежат на снегу с винтовкой и десантируются из самолета.

В части ролика про американскую армию дело обстоит несколько иначе: зрителям рассказывают про дочь двух матерей, которая дослужилась до звания капрала. В американской армии уже объяснили свой подход, заявив, что красочная анимация демонстрирует "глубоко эмоциональный и разнообразный" опыт личного состава.

На техасского сенатора ополчились коллеги, в числе которых оказались задетые в самое сердце ветераны войны. Так, экс-сотрудник СНБ Александр Виндман заявил, что Круз не имеет права на подобные ретвиты, так как "не служил" и не знает, что "американским военным нет равных", а сам сенатор однажды клялся защищать Конституцию.

Сенатор от Иллинойса Тэмми Дакворт, лишившаяся ног в военной кампании в Ираке, также заявила, что сенатор не имеет права утверждать о превосходстве российской армии над американской. 

Высказалась и ветеран боевых действий, глава пресс-службы движения "Католики за выбор" Шарлотта Клаймер. По ее словам, Круз посмел себе издеваться над американскими военнослужащими. По мнению активистки, сенатор от Техаса – "трус, который стерпел оскорбления в адрес своей жены от Трампа", пишет Independent.

Ранее военные эксперты из Штатов заявили, что Пентагон отстает от России в развитии средств РЭБ.

Егор МАЛКОВ

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