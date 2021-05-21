Читатели таблоида сочли новые разработки нашего ВПК оправданными

Сегодняшняя публикация в британском издании Daily Mail о новой российской малогабаритной гиперзвуковой ракете вызвала бурную дискуссию у читателей.

В статье говорится о том, что РФ разрабатывает "сверхсекретную" ракету "Острота", которая сможет обойти любую современную систему ПВО. Данная разработка призвана усилить позиции Москвы в рамках высокотехнологических систем такого типа, став частью масштабной программы модернизации неядерных сил государства.

Испытания оружия начнутся в 2022 году. Отмечается, что эта новость появилась сразу же на следующий день после того, как президент России Владимир Путин накануне пригрозил "выбить зубы" врагам страны.

Читатели таблоида высказали разные мнения насчет "Остроты". Так, некто Truthsleuth опасается потенциального объединения военной мощи РФ и КНР.

"Россия видит здесь свой шанс. Если Москва и Пекин объединят усилия – нам конец!" – считает он.

Шаги властей РФ по разработке нового противоракетного оружия пользователь под ником SmartyS назвал оправданными, поскольку "НАТО буквально окружило Россию со всех сторон и расположило войска прямо у ее границ". Его поддержал Skollx, заметив, что у Москвы есть право защищаться.

Glunx с иронией предположил, что новую ракету можно будет "остановить с помощью лазерных технологий", а wotchamacawlit указал, что противники России "пытаются делать ровно то же самое".

В действиях Москвы пользователь AddictedToKylie усмотрел сигнал для Вашингтона.

"Я уже вижу, как трясутся американские политики. Они всегда пытаются расправиться со слабыми странами. Это новое оружие значительно снизит шансы того, что наши трусливые лидеры поступят так же с Россией", - уверен читатель.

Кто-то вспомнил о бывшем президенте США Дональде Трампе с его "суперпупердуперракетой", а вот Darkwulfe ждет "прихода русских".

"Когда-нибудь большой медведь с севера придет, чтобы спасти нас", – сыронизировал читатель.

Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе боевых действий с Сирии было апробовано более 300 видов нового оружия, в результате чего многие из них были доведены "до верхней планки". Однако отечественный ВПК там ожидали и неприятные сюрпризы. По словам главы Минбороны, многие виды оружия, которые раньше прошли госиспытания, в САР дали сбой. С выпуска сняты почти полтора десятка видов образцов.

