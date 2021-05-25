Россия впервые направила в Сирию ракетоносцы Ту–22М3

Россия впервые направила в Сирию ракетоносцы Ту–22М3
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Экипаж отработает в регионе учебную операцию

Министерство обороны РФ впервые отправило в Сирию три стратегических бомбардировщика Ту-22М3. Известно, что такое решение ведомство приняло после реконструкции авиабазы Хмеймим.

После строительных работы на взлетно-посадочной полосе российская армия получала возможность принимать все типы воздушных судов, используемых ВКС РФ.

Согласно приведенным данным, Ту-22М3 находятся в Хмеймиме для отработки учебных операций. После испытаний самолеты направятся уже назад, на места постоянного базирования, которые расположены в РФ.

По информации Министерства обороны, в Хмеймиме уже завершен ремонт второй ВПП –  заменили дорожное покрытие, обновили светосигнальное оборудование и радиотехнику, передает РИА "Новости".

Как отмечает Regnum, экипаж стратегических бомбардировщиков отработает учебные задачи с выполнением полетов над территорией Средиземного моря.

Ранее китайские военные обозреватели оценили военные учения Североатлантического альянса в Восточной Европе, отметив потери польской армии. За несколько дней Варшава лишилась порядка 80% личного состава. По словам экспертов, в реальности дело обстоит гораздо хуже: планы НАТО в регионе будут сорваны грозной эскадрильей Ту-22М3, из-за которых альянс действует на российских рубежах крайне осторожно и избирательно.

Американские СМИ сообщали, что Соединенные Штаты готовят замену для своих палубных истребителей – речь идет в том числе и о смене новейшего F-35С, который, уверены в Пентагоне, не сможет обеспечить эффективную защиту авианосцев против российских Ту-22М3М.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость248023
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просто офигеть новость!
вот если бы пенсии хотя бы по 1000$.
а вот гадить и защищать людоедов, на это деньги всегда найдутся.
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