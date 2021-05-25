Зеленский решил увеличить армию Украины

Законопроект поступил в Верховную раду с пометкой "срочно"

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховную раду предложение об увеличении численности Вооруженных сил страны. Законопроект зарегистрирован в парламенте 25 мая. 

Помимо этого, Зеленский предложил нардепам изучить предложение "Об основах национального сопротивления". 

Оба законопроекта имеют пометку о необходимости их рассмотрения в безотлагательном порядке.

На момент публикации статьи текст президентских законопроектов не обнародован.

Николай ВИКТОРОВ

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