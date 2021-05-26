Израильская ПРО сбила собственный беспилотник в Газе

Израильская ПРО сбила собственный беспилотник в Газе
Фото: ru.wikipedia.org/wiki
Тель-Авив расследует причины инцидента

Израильская армия подтвердила факт попадания батареи "Железного купола" по беспилотнику Skylark во время недавнего конфликта с палестинцами, который развернулся в секторе Газа. Как отмечает источник, инцидент вызвал сильную обеспокоенность со стороны официальных лиц Тель-Авива. 

Информация о конкретных деталях происшествия отсутствует. В Тель-Авиве обеспокоены тем, что подобная ситуация может помешать в будущем планированию операций с привлечением беспилотных летательных аппаратов, которые будут проноситься над землей на малой высоте, над самым полем боя. Теперь в оборонном ведомстве не знают, как система ПРО может повести себя при "смешении" как своих, так и вражеских дронов.

Первыми о случившемся в ходе военного конфликта заявили израильские СМИ. Позднее информацию подтвердили и в ЦАХАЛ. Остается неизвестным, где и в какое время был сбит беспилотник.

17 мая армия Израиля заявила, что система противоракетной обороны "Железный купол" впервые уничтожила в бою дрон. Отряды движения ХАМАС также сообщили, что запустили в сторону противника несколько боевых беспилотников, включая дрон-камикадзе "Шехаб", передает журнал The Drive.

Согласно приведенным данным, представители ЦАХАЛ приступили к расследованию произошедшего в Газе инцидента.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков раскритиковал "Железный купол", заявив о том, что у системы противоракетной обороны наблюдаются серьезные проблемы с перезарядкой. По мнению эксперта, на это действие у ЦАХАЛ уходит довольно много времени.

Егор МАЛКОВ

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Какой железный купол, это дырявое сито!
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