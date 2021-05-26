Оклады повысят и по должностям, и по званиям

Российским военнослужащим и силовикам повысят зарплаты. Такое решение приняли в правительстве нашей страны.

Это коснется солдат и офицеров, проходящих службу по призыву и по контракту. Затронет также росгвардейцев, указано в постановлении главы кабмина Михаила Мишустина.

Больше станут получать и сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы. Поднимут оклады в том числе пожарным, таможенникам и сотрудникам федеральной фельдъегерской связи.



Зарплаты вырастут в 1,037 раза. Их военным и силовикам будут выдавать с 1 октября 2021 года, прописано в документе, передает "Общественная служба новостей".

Денежное довольствие увеличат и по должностям, и по специальным званиям. Его "размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения", значится в постановлении.

Средства на повышения зарплат военным и силовикам будут направлены из бюджета.

Ранее стало известно, что военные, полицейские и силовики имеют право на двойную пенсию. Они могут получать ее, если получили инвалидность на службе или стали нетрудоспособными после участия в боевых действиях, при ликвидации техногенных катастроф.