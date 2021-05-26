Курс рубля
- Доллар идет на антирекорд: прогноз аналитиков
- Россиянам рекомендовали поторопиться с покупкой долларов
- Экономист озвучил курс доллара на конец 2021 года
В ближайшее время концерн "Калашников" представит публике свою новую разработку. Об этом намекнули сами оружейники, показав видеокадры с испытаний.
Ролик опубликован на официальной странице концерна в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видна установленная на полигоне мишень и стрельба по ней из неизвестного оружия. Взрывы показаны с разных ракурсов. При съемках пострадал дрон с камерой, но разработчиков это не расстроило:
"Когда кадр важнее дрона",
– подписали представители "Калашникова" ролик и предложили угадать, какое оружие анонсирует концерн. Знатокам даже предложена подсказка, ее авторы видео обозначили красным кружочком.
Интересно, что буквально на днях, выступая в ходе марафона "Новое знание", глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России ведется работа по созданию "оружия будущего". Речь, в частности, о роботах с искусственным интеллектом, которых раньше можно было увидеть только в фантастических фильмах, передает телеканал "360".
Ранее британские аналитики оценили новую российскую малогабаритную гиперзвуковую ракету "Острота" и предположили, что она сможет обходить все современные системы ПВО.
Речь может пойти о спасении государства, считает эксперт
Ставшая интернет-мемом пара повеселила пользователей Сети