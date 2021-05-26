"Калашников" показал испытания неизвестного оружия – видео

"Калашников" показал испытания неизвестного оружия – видео
Фото: pixabay.com
Во время съемок пострадал дрон

В ближайшее время концерн "Калашников" представит публике свою новую разработку. Об этом намекнули сами оружейники, показав видеокадры с испытаний.

Ролик опубликован на официальной странице концерна в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видна установленная на полигоне мишень и стрельба по ней из неизвестного оружия. Взрывы показаны с разных ракурсов. При съемках пострадал дрон с камерой, но разработчиков это не расстроило:

"Когда кадр важнее дрона",

– подписали представители "Калашникова" ролик и предложили угадать, какое оружие анонсирует концерн. Знатокам даже предложена подсказка, ее авторы видео обозначили красным кружочком.

Интересно, что буквально на днях, выступая в ходе марафона "Новое знание", глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России ведется работа по созданию "оружия будущего". Речь, в частности, о роботах с искусственным интеллектом, которых раньше можно было увидеть только в фантастических фильмах, передает телеканал "360"

Ранее британские аналитики оценили новую российскую малогабаритную гиперзвуковую ракету "Острота" и предположили, что она сможет обходить все современные системы ПВО.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость248311
Пожаловаться Ответить
трабах ! трабабах ! рашковане бомбят из нового оружия "Пукан - 12Ы"
Гость248175
Пожаловаться Ответить
Это все ерунда. Вон в Украине разработаны самые мощные гамнометы в мире и выведены, аж за одно поколение, скакугы-производители патронов к ним. Обладают самой мощной саморазрушительной силой.
1
новости партнеров

России придется расплачиваться за игры Запада с Лукашенко - политолог

Речь может пойти о спасении государства, считает эксперт

Блогер высмеял Запад за "подвиги" Петрова и Боширова юмористической песней

Ставшая интернет-мемом пара повеселила пользователей Сети

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей