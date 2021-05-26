Офицерам запретили сонно клевать носом на докладах у главы Минобороны

В Минобороны провели служебную проверку по факту, возможно, заснувшего командира войсковой части на селекторном совещании с министром Сергеем Шойгу. Расследование показало, что офицер вовсе не дремал, а просто опустил глаза. Однако в ведомстве постановили, что отныне на совещаниях опускать очи долу не положено. От греха подальше.

Как пишет телеграм-канал Baza, сам инцидент имел место быть еще 3 ноября прошлого года, когда Шойгу проводил собрание с высокими военными чинами. По его данным, спустя примерно полчаса после его начала случилось непредвиденное – "один из участников, полковник Вязовский, заснул". Отмечается, что так почудилось другому офицеру. На куняющего Вязовского "тут же оформили кляузу и начали проверять его поведение."

Выяснилось, что полковник совсем даже не спал, а активно конспектировал выступление главы Минобороны.

"Расследования по факту сна показало, что помимо Вязовского речь Шойгу конспектировали и другие военные, которые тоже опускали глаза вниз более чем на пять секунд", – говорится в сообщении.

Помимо этого, "подтупливала" и видеотрансляция совещания, поэтому могло сложиться ложное впечатление, что офицер пребывает в объятиях Морфея.

В результате проверки было решено "запретить опускать глаза более чем на пять секунд – и это не шутка", резюмируют авторы аккаунта.

Напомним, что одним из самых "спящих" героев отечественного истеблишмента, наверное, можно считать Дмитрия Медведева, который будучи в должности премьер-министра умудрился заснуть во время церемонии открытия Олимпиады-2014 в Сочи. После большого спортивного события в интернете появились популярные мемы. Самые известные из них – это заснувший глава кабмина и нераскрывшееся пятое олимпийское кольцо.

