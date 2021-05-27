Ереван утверждает, что военнослужащие лишь занимались инженерными работами

Военнослужащие армянской армии совершили попытку перехода государственной границы Азербайджана, в результате чего были задержаны. Об этом стало известно сегодня, 27 мая.

Как отметили в Министерстве обороны Азербайджана, инцидент произошел в ночное время суток. Армия республики задержала армянскую разведгруппу, пытавшуюся перейти границу в Кельбаджарском районе.

Как отметили в пресс-службе оборонного ведомства, солдат обезоружили и задержали при попытке заминировать дорогу, которая вела к позициям армии Азербайджана.

В Министерстве обороны также отметили, что в утреннее время азербайджанские ВС зафиксировали скопление бронетехники, включая танки, со стороны Армении. Вооруженные силы смогли пресечь их передвижение, о чем говорится на официальном сайте ведомства.

Позднее информацию о задержании подтвердили в Министерстве обороны Армении. В оборонном ведомстве заявили, что шестеро военнослужащих оказались в плену.

Ереван, однако, опроверг информацию о диверсионной вылазке. В Минобороны заявили, что военных окружили во время проведения инженерных работ. В настоящее время Армения работает над возвращением пленных, уточняет "Спутник".

В азербайджанском МИД позднее заявили, что Баку расценивает инцидент как террористический акт и провокацию со стороны Еревана.

Ранее Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в гибели одного своего военнослужащего, заявив, что противник открыл огонь у населенного пункта Верин Шоржа. В результате обстрела, утверждает Ереван, погиб один человек 1989 года рождения, который работал по контракту. Баку опроверг информацию, заявив, что смерть наступила в результате несчастного случая.