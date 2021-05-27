РФ сможет заранее заметить угрозу благодаря системам раннего предупреждения, пишет журналист

Экспериментальный орбитальный корабль Boeing X-37B способен нанести ядерный удар по РФ лишь в случае единственного "невероятного сценария". Об этом пишет обозреватель Кайл Мизоками в своей статье на Popular Mechanics.

Ранее глава "Алмаз-Антея" Ян Новиков заявил, что указанные американские мини-шаттлы могут нести на борту до шести боеголовок и сбрасывать их на противника из орбиты. Однако, считает западный обозреватель, это заявление не соответствует действительности.

В реальности же, утверждает журналист, мини-шаттл предназначен не для транспортировки ядерного оружия, а для выполнения разведывательных задач и секретных миссий военно-космических программ Соединенных Штатов. Шаттл может проводить месяцы на орбите, однако ни о каком оружии не может быть и речи.

Как пишет Мизоками, существует "невероятный сценарий" по нанесению ядерного удара по РФ с помощью Х-37В: на его борту можно установить до трех термоядерных боеголовок W80. В таком случае шаттл должен выбрать тот орбитальный маршрут, который позволит ему остаться вне зоны видимости для РФ, однако это невозможно.

"Они заранее заметят шаттл. Не будет никакого сюрприза. Нет реального способа, при котором Штаты смогут нанести внезапный ядерный удар по русским. И никакой гипотетический корабль не сможет приблизить этот сценарий к реальности", – подытожил обозреватель.

Ранее в Сети появился ролик, на котором показан внутренний отсек Х-37В. В кадры попали солнечные батареи, используемые шаттлом на орбите для выработки необходимой энергии.