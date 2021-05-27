Стычка произошла над Средиземным морем

Представителям Североатлантического альянса не дают покоя наши военные самолеты. Так, накануне натовская летная техника осуществила попытку перехвата бомбардировщиков Ту-22М3. Однако на выручку нашим пилотам пришли истребители Су-35. Так что западные военные остались с носом.



Инцидент произошел над акваторией Средиземного моря неподалеку от Кипра. В этот день наши ракетоносцы отрабатывали боевые маневры. Целью учений было поднатореть в ликвидации натовских баз на море, а также условно уничтожить боевые корабли американцев.

Бомбардировщики успешно справились с поставленной задачей и возвращались на базу дислокации в Сирийской Арабской Республике. Внезапно дорогу им перегородили истребители Североатлантического альянса. Западные военные удумали перехватить наши самолеты. Однако после того, как в дело вмешались российские истребители Су-35, натовцы спешно пересмотрели свои планы и отправились восвояси.

В свою очередь, наши бомбардировщики в сопровождении истребителей спокойно добрались до базы. О стычке в воздушном пространстве рассказывают авторы телеграм-канала "Записки охотника".

К слову, недавно популярное американское издание заявило, что размещенные в Сирии российские ракетоносцы являются серьезной угрозой для НАТО. США переживают, что наши боевые самолеты могут навредить британцам и американцам.