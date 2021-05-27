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Большая часть угроз в отношении безопасности Крымского моста звучит с Украины, но обычно это просто популистские заявления. В любом случае, охрана Крымского моста хорошо организована. Об этом рассказал глава Пограничной службы РФ Владимир Кулишов.
Он подчеркнул, что Крымский мост имеет статус стратегического объекта, поэтому его охраняют с четырех сторон: на воде, под водой, на суше и с воздуха, причем не только пограничники, но и другие военные.
"Для обеспечения безопасности транспортного перехода и энергомоста через Керченский пролив задействуются силы и средства Пограничной службы совместно с подразделениями Минобороны и Росгвардии",
– уточнил Кулишов, добавив, что все задействованные на объекте военные подразделения оснащены самым современным оружием и техникой, позволяющей отслеживать и предотвращать возможные провокации, передает РИА "Новости".
Ранее на вооружение армии Украины поступили ракетные комплексы "Нептун", которые в Киеве назвали угрозой Крымскому мосту, заявив, что у Москвы нет средств для перехвата этих снарядов. Однако в России уверены, что "Панцирь" легко справится с украинской ракетой, которая на деле является модернизацией старой советской разработки.
Ранее сообщалось, что акваторию Керченского залива будут охранять специальные катера типа "Грачонок".
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