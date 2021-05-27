Президент сообщил, что уже сейчас отечественное оружие во многом лучше иностранных образцов

Гонка вооружений продолжает оставаться одной из главных повесток в политике ведущих мировых держав. Так, Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК заявил, что новые виды российского вооружения не только не уступают зарубежным аналогам, но и превосходят их по многим параметрам.

Проанализировав военные конфликты, верховный главнокомандующий заметил, что сегодня роль крылатых ракет продолжает расти, поэтому армия обязательно должна быть оснащена таким видом вооружений.

В случае с Россией, уникальность ее новых видов вооружения была доказана при реальных боевых действиях, проходивших в Сирии.

Но при этом, как известно, совершенству нет предела, поэтому сейчас в российскую армию поступают новейшие крылатые ракеты большой дальности Х-101, "Калибр", баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы различных калибров, пишет РИА "Новости".

Говоря о том, какой должна быть армия России, Владимир Путин заметил, что для повышения ее эффективности необходимо развивать военно-транспортную авиацию, поскольку именно от нее во многом зависит мобильность войск и возможность их быстрой переброски на дальние расстояния. Это немаловажный фактор, особенно учитывая тот факт, что Россия является самой большой по территории страной в мире.

"В этой области есть определенные успехи и хороший задел",

– отметил российский лидер.

Ранее в Москве сообщили о предотвращении угроз у Крымского моста.