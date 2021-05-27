Путин объяснил причины превосходства российских крылатых ракет "Калибр"

Путин объяснил причины превосходства российских крылатых ракет "Калибр"
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Президент сообщил, что уже сейчас отечественное оружие во многом лучше иностранных образцов

Гонка вооружений продолжает оставаться одной из главных повесток в политике ведущих мировых держав. Так, Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК заявил, что новые виды российского вооружения не только не уступают зарубежным аналогам, но и превосходят их по многим параметрам. 

Проанализировав военные конфликты, верховный главнокомандующий заметил, что сегодня роль крылатых ракет продолжает расти, поэтому армия обязательно должна быть оснащена таким видом вооружений. 

В случае с Россией, уникальность ее новых видов вооружения была доказана при реальных боевых действиях, проходивших в Сирии. 

Но при этом, как известно, совершенству нет предела, поэтому сейчас в российскую армию поступают новейшие крылатые ракеты большой дальности Х-101, "Калибр", баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы различных калибров, пишет РИА "Новости". 

Говоря о том, какой должна быть армия России, Владимир Путин заметил, что для повышения ее эффективности необходимо развивать военно-транспортную авиацию, поскольку именно от нее во многом зависит мобильность войск и возможность их быстрой переброски на дальние расстояния. Это немаловажный фактор, особенно учитывая тот факт, что Россия является самой большой по территории страной в мире.

"В этой области есть определенные успехи и хороший задел",

отметил российский лидер. 

Ранее в Москве сообщили о предотвращении угроз у Крымского моста. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость243603
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Еще парочку таких не таких уж хороших ракеток и иваны положат ихние еще оставшиеся зубы на полку перед телевизором и будут радоваться еще одному повышению пенсии уже до 70 лет :)
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