Единственная подлодка Польши чудом всплыла на учениях

Единственная подлодка Польши чудом всплыла на учениях
Фото: Petty Officer 2nd Class Kelsey H/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Советская субмарина окончательно приходит в негодность, жалуются моряки

Экипаж единственной подводной лодки ВМС Польши ORP Orzeł написал письмо и распространил его в местных СМИ. В нем моряки раскритиковали командование флота и сообщили о плачевном состоянии субмарины. Об этом пишет издание Gazeta Wyborcza.

Подводники прямо вопиют: "Была проблема с всплытием. Наша жизнь в опасности". В послании говорится о драматическом состоянии членов экипажа подлодки.

"То, что Orzeł еще плавает, можно назвать чудом", – пишут моряки, возлагая всю вину за происходящее на премьер-министра Матеуша Моравецкого и министра обороны Мариуша Блащака.

Подводники жалуются на то, что они рискуют своими жизнями "в бессмысленной маркетинговой кампании польского правительства". По их словам, каждый выход в море может закончиться трагедией, поскольку польские ВМС пребывают в стадии частичного разложения. Сама же подлодка находится в плачевном состоянии и дает течи.

В ходе недавних учений произошел инцидент, из-за которого экипаж чуть не погиб.

"Проблемы связаны с техническим состоянием балластных цистерн. Только чудом удалось всплыть", – цитирует послание "Военное обозрение".

В нем отмечается, что на субмарине с перебоями работает радиосвязь. Моряки подчеркивают, что не хотят повторить судьбу экипажа российской подлодки "Курск", аргентинской субмарины "Сан-Хуан" или индонезийской Nanggala-402. Они заявили, что готовы отдать свои жизни за страну, но не из-за "бездарности и капризов начальства".

Письмо является анонимным, сообщила "Gazeta Wyborcza".  Члены экипажа подлодки указали, что находятся на действительной службе, им грозит уголовная и дисциплинарная ответственность. Тем не менее они решили открыто написать о проблемах не только моряков, проходящих службу на субмарине, но и о состоянии всего ВМФ.

Напомним, ранее в апреле появилась информация, что единственная находящаяся на вооружении ВМС Польши подлодка перестала стрелять, т.к. у нее пришли в негодность все шесть торпедных аппаратов. Судя по всему, субмарину некому ремонтировать – специалистов нет.

ORP Orzeł была построена на судостроительном предприятии "Красное Сормово" в Горьком (ныне Нижний Новгород) и введена в эксплуатацию в апреле 1986 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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