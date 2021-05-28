"Они в эпохе звездных войн": японцы оценили создание Россией оружия будущего

"Они в эпохе звездных войн": японцы оценили создание Россией оружия будущего
Сергей Шойгу. Фото: MOD Russia /via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Комментаторы пожалели, что Токио не развивает свой военный потенциал

21 мая глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу объявил о серийном производстве в России боевых роботов, обладающих искусственным интеллектом. Министр не стал раскрывать название разработки, ограничившись заявлением о том, что речь идет об "оружии завтрашнего дня".

Известно, что месяцем ранее Шойгу прибыл место на серийного производства по производству дронов. В концерне "Калашников" специалисты заняты созданием машины для охраны территорий и разведки. В "Уралвагонзаводе" работают над созданием аппарата, основой которого является база танка Т-72Б3. Один из них получит тяжелое вооружение, второй оснастят автоматической пушкой, передает РИА "Новости".

На новость обратило внимание японское издание Yomiuri, заявившее о том, что подтверждение информации о серийном производстве способно повлиять на международную конкуренцию в сфере ВПК.

Ситуацию также прокомментировали японские читатели, заявившие о том, что Токио также пора осваивать искусственный интеллект – читатели уверены, что Россия готова атаковать Страну восходящего солнца, которая будет вынуждена защищаться человеческими ресурсами.

"Что им нужно? Никто не собирается на них нападать. Ресурсов у России хватает. Она производит оружие для того, чтобы обеспечить себя? Это довольно прискорбно", "Пока у нас нет силы для сдерживания, мы будем выполнять все приказы извне", "Японии тоже нужны роботы – и с точки зрения борьбы с природными явлениями", "Что ни говори, армия России сильна", "Они уже достигли эпохи звездных войн, а мы до сих пор в ажиотаже от новостей о пулеметах", – комментируют японские читатели новость.

Ранее японские читатели пришли в ярость после новости о появлении российских судов на Курилах.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Пророк
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Что вы японцы дергаетесь??? Мы всегда были на Курилах и будем всегда!
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