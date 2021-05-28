Американцы назвали зенитно-ракетную систему следующего поколения грозным "убийцей"

Новость о том, что у России очень скоро появится новая ЗРС С-500, которая станет достойным соперником наиболее современным малозаметным платформам НАТО, не прошла незамеченной. В США решили, что это "прямой ответ" нашей страны на создание более современных F-22 и F-35.

Американцы назвали зенитно-ракетную систему РФ следующего поколения грозным "убийцей". В случае войны она уничтожит истребители-невидимки, выразил уверенность журналист Марк Эпископос на странице National Interest.

Новая С-500 заметно превосходит С-400 по многим параметрам. Кроме того, у него есть множество возможностей и характеристик, которых нет у предшественника.

Оснащенная ракетами 77Н6, система способна перехватывать гиперзвуковые крылатые ракеты и другие воздушные объекты, летящие со скоростью более 5 Махов, поражать баллистические ракеты на дальностях до 600 км и до десяти ракетных боеголовок, летящих со скоростью более четырех миль в секунду. Угрозу несет ЗРС и для некоторых типов низкоорбитальных спутников.

Это не только прямая замена С-400. С-500 станет дополнительным звеном в сети противоракетной обороны России. Эта ЗРС предназначена для совместной работы с более ранними средствами ПВО – такими, как С-400 и С-300, а также большим количеством зенитно-ракетных комплексов малой и средней дальности, отметил автор статьи в NI.

С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитно-ракетных систем класса "земля – воздух". Первые такие ЗРС поступят в российскую армию в текущем году, напоминает РИА "Новости".

Ранее американские СМИ назвали С-500 главной угрозой для F-35. По их мнению, стелс-истребители окажутся открытой мишенью против новейшего российского зенитно-ракетного комплекса.