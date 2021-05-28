Американцы послали России четкий сигнал в Арктике - СМИ

Американцы послали России четкий сигнал в Арктике - СМИ
Фото: Lubos Pavlicek/CTK/www.globallookpress.com
Полеты в норвежском небе стратегических бомбардировщиков ВВС США должны были напугать Москву

Соединенные Штаты развернули бомбардировщики B-1 на норвежской авиабазе Орланд, чтобы подать четкий сигнал России. Об этом пишет мичиганский писатель Питер Сучиу на портале 19fortyfive.

Отмечается, что ранее в этом году Пентагон впервые разместил четыре B-1 Lancer в Норвегии.

"Послание Москве было ясным: военные США, конечно, могут действовать в стратегически важном арктическом регионе, а также продемонстрировали, что они будут защищать своих союзников в этом районе от возможной российской агрессии", – говорится в статье.

Возможно, эти самолеты уже завершили свою миссию в Норвегии и вернулись домой. Однако ВВС США подтвердили свои планы закрепиться в данном регионе, отправив туда бомбардировщики B-52 Stratofortress для совместных полетов с норвежскими истребителями F-16 Fighting Falcon, базирующихся на авиабазе Будё. Такие же B-52 были развернуты в других частях Европы и Индо-Тихоокеанском регионе, отмечает автор.

"Скорость, широта применения и боеготовность наших стратегических бомбардировщиков играют решающую роль в нашей способности сдерживать потенциальных противников и сигнализировать о нашей непоколебимой поддержке наших союзников и партнеров", – процитировал писатель адмирала Чарльза Ричарда.

Тот также заявил, что подобные американские миссии предоставляют бесценные возможности для обучения союзников и партнеров Штатов, чтобы улучшить совместимость действий войск в любом месте и в любое время.

Представители Норвегии и США наперебой уже несколько последних месяцев говорят о неких сигналах, которые Вашингтон и Осло посылают в Москву, сообщая о самолетах Пентагона вблизи границ России. Свою боевую риторику они объясняют укреплением вооруженной мощи РФ в Арктике, что якобы несет потенциальную угрозу северным европейским государствам.

А буквально накануне норвежские власти выдали официальное разрешение Штатам на размещение на территории Королевства баз Пентагона у границ России вне рамок НАТО. И потом Осло будет объяснять гражданам, почему им следует опасаться русских, которые защищают свои рубежи. Цена вопроса пребывания американцев в Норвегии, "как у себя дома", пока не раскрывается.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость250658
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Видите ли какая "загогулина"... Что бы присвоить право гонять свои транспорты по севморпути придется аннексировать все заполярное побережье России. Без инфраструктуры не получается... А бомбардировщики это сила! Льды бомбить... Но лучше начать с раздачи американского гражданства чукчам и эвенкам.
Гость248913
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Норвежские замороженные тушки готовы для заокеанского барбекью.
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