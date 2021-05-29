США готовят новое оружие для "первой арктической войны"

США готовят новое оружие для "первой арктической войны"
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com/
Вашингтон не хочет отставать от Москвы

Американские журналисты рассказали, что многие страны готовятся к возможному противостоянию в Арктике. Не отстают от коллег и США – за последнее время они не раз меняли свою стратегию. 

Автор материала National Interest Крис Осборн отмечает, что страны не желают воевать на территории "белых медведей и пингвинов", но Вашингтон переживает о том, какие стратегические возможности открываются перед другими государствами из-за потепления. 

США же стараются укрепить связи с Норвегией, чтобы хоть что-то противопоставить России, у которой есть ледокольный флот и Северный морской путь. Так недавно военные двух стран провели учения в суровых условиях. Журналист пишет, что именно действия Москвы в Арктике и заставляют Вашингтон увеличивать активность по этому вопросу. 

В последнее время США ускорили работу из-за того, что открылись новые водные пути в результате таяния льдов. Военные потребовали создать оружие, которое было бы устойчивым к суровой погоде. Управление военно-морских исследований уже изучает с помощью дронов водную толщу региона, чтобы понять, как смена температуры будет влиять на вооружение, пишет автор. 

Ранее СМИ рассказали о четком сигнале США России по Арктике. Вашингтон не просто так разместил бомбардировщики B-1 на норвежской авиабазе Орланд.

Полина ИВАНОВА

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Govnomet? Очень круто, боеприпасов у ваших воинов точно хватит. С избытком даже.
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