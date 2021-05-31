Шойгу анонсировал ответ на действия НАТО у западных границ России

Шойгу анонсировал ответ на действия НАТО у западных границ России
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Нарастающие военные угрозы альянса не остались без внимания

Россия подготовила ответ на действия НАТО у границ на западе. Об этом предупредил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На указанных рубежах нашей страны нарастают военные угрозы. Только за последние семь лет в Европе стали в 14 раз чаще летать стратегические бомбардировщики американских ВВС, констатировал глава военного ведомства.

В Балтийское море постоянно наведываются корабли альянса с ракетами на борту. Лишь за прошлый год они три раза "выполняли задачи вблизи Калининградской области". А с 2016 года зафиксировано 18 таких выходов, добавил министр.

Кроме того, у границ России проводится все больше военных учений США и НАТО. Их количество за последние годы увеличилось в полтора раза. А теперь идут наиболее крупные за 30 лет, отметил Шойгу на коллегии Минобороны РФ 31 мая, передает "Интерфакс".

Ответ на все это последует очень скоро. Уже в 2021 году на западных рубежах будет размещено почти 20 новых соединений и частей. Они будут оснащены современными вооружениями и техникой, приводит слова Сергея Шойгу РИА "Новости".

В войска Западного военного округа поступит не меньше 2 тыс. единиц оружия. Навыки армейцев и управления будут и дальше совершенствоваться, заверил глава Минобороны, передает "Общественная служба новостей".

Корабли Балтийского флота уже на 30% интенсивнее отрабатывают задачи боевой подготовки. Выполнено 200 с лишним "упражнений с применением различных видов вооружения", подчеркнул министр. Учения продолжатся.  

На днях сообщалось, что в Пентагоне отказались признавать Россию врагом США и НАТО. Минобороны США применяет другое определение в отношении нашей страны.

До этого в Болгарии раскрыли замысел НАТО по нападению на Россию. Там назвали маневры в Восточной Европе задуманными для подготовки к атаке на нашу страну.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость252720
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Укропитеки, вы где? В туалетах заняты что ли, натовские испражнения отмываете?
Жду комментов про бункер, про рост и наличие волос на голове у президента соседней страны.
И немножко яду на весь окружающий мир.
А то скууучно без вас, убогие.
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