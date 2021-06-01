Российским истребителем заинтересовались в Юго-Восточной Азии

Еще в нескольких странах задумались о покупке новейшего Су-57. Об этом рассказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

По его словам, ведутся переговоры. К российскому истребителю проявляют неподдельный интерес в четырех-пяти государствах Юго-Восточной Азии, отметил гендиректор Рособоронэкспорта в разговоре с РИА "Новости".

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 способен уничтожить любые цели в воздухе на земле и воде. Его впервые увидели в небе в конце января больше 11 лет назад.

Это высокоманевренный и малозаметный самолет. Он оснащен новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Два года назад подписан контракт на поставку 76 истребителей Военно-космическим силам России.

Первый самолет армия нашей страны получила в 2020-м. К концу 2024 года будет поставлено 22 Су-57 из указанных в контракте, остальные поступят в ВКС с 2025-го по 2028-й год.

На днях стало известно о модернизации Су-57. Несмотря на то, что что самолет только поступил на вооружение российской армии, уже готовится его изменение.

До этого канадские эксперты включили российские истребители в список лучших. Туда вошел и новейший Су-57.

Ранее в Ираке выразили желание заменить американские F-16 на российские Су-57 пятого поколения. Останавливает страну только высокая цена этих самолетов.