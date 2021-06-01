Калибр перспективной гаубицы подогнали под натовские стандарты

Министерство обороны Украины продемонстрировало кадры испытаний опытного образца самоходной артиллерийской установки "Богдана" отечественного производства. Видео представлено Военным телевидением Незалежной на ютуб-канале.

Испытывали перспективную гаубицу САУ 2С22 на полигоне Широкий Лан в Николаевской области.

"Стрельба произошла в плановом режиме. Впереди – дальнейшие испытания", – говорится в комментарии ведомства.

"Богдана" имеет ствол 155 мм калибра, адаптированного под снаряды стандартов НАТО. Орудие изготовлено из украинской стали на оборудовании Краматорского завода тяжелого станкостроения.

В декабре 2019 г. украинцы уже тестировали новейшую САУ при помощи гидровыстрела. И вот наступил новый этап испытаний.

"Богдана" является ответом Укроборонпрома американской М777 и российским САУ "Мста-С" и "Коалиция". Правда, наши установки бронированные, а украинские, как писал "ЦарьГрад", больше похожи на джихад-мобиль, только не с пулеметом, а гаубицей.

