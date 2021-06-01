Украинские военные показали стрельбу новой самоходки - видео

Украинские военные показали стрельбу новой самоходки - видео
Кадр youtube.com
Калибр перспективной гаубицы подогнали под натовские стандарты

Министерство обороны Украины продемонстрировало кадры испытаний опытного образца самоходной артиллерийской установки "Богдана" отечественного производства. Видео представлено Военным телевидением Незалежной на ютуб-канале.

Испытывали перспективную гаубицу САУ 2С22 на полигоне Широкий Лан в Николаевской области.

"Стрельба произошла в плановом режиме. Впереди – дальнейшие испытания", – говорится в комментарии ведомства.

"Богдана" имеет ствол 155 мм калибра, адаптированного под снаряды стандартов НАТО. Орудие изготовлено из украинской стали на оборудовании Краматорского завода тяжелого станкостроения.


В декабре 2019 г. украинцы уже тестировали новейшую САУ при помощи гидровыстрела. И вот наступил новый этап испытаний.

"Богдана" является ответом Укроборонпрома американской М777 и российским САУ "Мста-С" и "Коалиция". Правда, наши установки бронированные, а украинские, как писал "ЦарьГрад", больше похожи на джихад-мобиль, только не с пулеметом, а гаубицей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость253565
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а чего так платформу болтает, где опоры?
Гость253501
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Тетивы не хватает и солдат, ее натягивать. А так все очень даже современно, правда комель дула может перевесить и по своим долбануть. а может и не долбануть, как повезет
гость
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Бросят они это все когда будут драпать получив п...здюлей как было в первую каклятскую.
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