НАТО вооружает Украину под предлогом учений – Минобороны РФ

НАТО вооружает Украину под предлогом учений – Минобороны РФ
Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Совместные маневры закончатся, а техника и боеприпасы останутся в распоряжении ВСУ и нацподразделений

Украина получает вооружения от стран НАТО под прикрытием военных учений. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

По российским данным, страны-члены НАТО доставляют к предстоящим учениям на Украине современное оружие, боеприпасы, технику и другое военное имущество с тем, чтобы потом оставить это в распоряжении Киева. 

"В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях",

– сообщил Конашенков. Он подчеркнул, что российское оборонное ведомство будет внимательно следить как за подготовкой к учениям у ее границ, так и за ходом самих маневров. Силы Минобороны РФ будут "реагировать адекватно", чтобы обеспечить безопасность своей страны, заверил генерал-майор.

Очередные учения военных западных стран с участием армии Незалежной и на ее территории пройдут с 28 июня по 10 июля. Несмотря на то, что название маневров Sea Breeze подразумевает действия на море, активность участников распространится далеко за пределы украинской акватории Черного моря. В том числе запланирована отработка переброски грузов и войск на суше, высадка и взаимодействие десанта на полигонах в Херсонской и Николаевской областях, передает "Звезда".

Ранее СМИ обратили внимание, что на Украину зачастили западные военные грузовые самолеты с неясными целями. Это происходит на фоне жалоб Киева на угрозы со стороны Москвы. Так, на днях президент Украины Владимир Зеленский высказался в интервью немецкому изданию, что Россия обманула мировое сообщество и после учений в Крыму отвела вглубь страны только войска, а технику и вооружения оставила у украинских рубежей. Это, по мнению киевского лидера, означает, что РФ готовится к атаке, и произойдет она до середины сентября.

Украина не входит ни в каких военные союзы, поэтому по закону на ее территории не могут находиться чужие военные подразделения. Однако в последние годы Верховная рада регулярно делает исключения из правил для западных армий. Так, в 2021 г. по запросу Зеленского парламентарии разрешили провести на Украине восемь мероприятий с участием иностранных солдат.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость252698
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Ждём поступление нового свежего товара на рынках Одессы.
Гость248311
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пора, уже пора. Украине давно пора покончить с колорадскими выродками.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Нужно УНИЧТОЖАТЬ укроВЫРОДКОВ....
Гость248334
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Укрорейху это не поможет в случае войны с Россией, а последствия для незалежной в случае применения эти вооружений будут тяжелее.
тимоха
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укры охочи до халявы.
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