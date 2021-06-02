В России озвучили причину утечки данных о ядерном арсенале США

В России озвучили причину утечки данных о ядерном арсенале США
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Генштаб уже обвел карандашом стратегические объекты соперника, уверен аналитик

"Головотяпство" Министерства обороны Соединенных Штатов позволило российским спецслужбам сверить информацию о ядерном потенциале американцев. Такое заявление сделал военный эксперт Виктор Баранец.

Не так давно Пентагон заявил о проведении проверки из-за вероятной утечки данных о местонахождении военных баз США с тактическим ядерным оружием в Европе. Строжайшая государственная тайна оказалась под угрозой из-за того, что американские военнослужащие воспользовались обучающими материалами с секретной информацией, которые включали в себя данные о расположении видеокамер на базах в Европе. Доступ к материалам также был открытым.

Казус, допущенный американцами, вызван банальным "головотяпством" на местах, считает Баранец. Пентагон лишился такого качества, как бдительность, и допустил непростительную ошибку. Разработчики указанных материалов, как и те, кто контролировал процесс их создания, либо не имели понятия о том, что такое государственная и военная тайна, либо не служили в армии, уверен эксперт.

"Конечно, наша разведка знала о нахождении тех или иных американских ядерных объектов. Иначе мы могли бы оказаться в очень тяжелом положении. Знаем их назубок. А благодаря их головотяпству Россия сверила свои данные. Спасибо им", – заявил Баранец в интервью "ПолитРоссии".

По словам аналитика, сверенные объекты уже обведены красным кругом Генштабом России– в случае ядерного конфликта РФ начнет бить по ним в первую очередь.

Ранее британские СМИ рассказали о планах Черчилля по нападению с союзниками на СССР в послевоенные годы.

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