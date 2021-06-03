Россия ответит на военную агрессию Украины пятью видами оружия - СМИ

Россия ответит на военную агрессию Украины пятью видами оружия - СМИ
Фото: Jaap Arriens/ ZUMAPRESS.com /www.globallookpress.com
Журналист поведал об основных образцах военной техники, на которую, уверен он, Минобороны сделает ставку в случае войны с Незалежной

Вооруженные силы Украины испытывают проблемы в скрытности и возможностях проникновения в глубокий тыл противника. Такое заявление сделал обозреватель американского журнала The National Interest Марк Епископос, рассказавший о главной российской технике, представляющей, на его взгляд, основную угрозу для Незалежной в случае масштабной войны между двумя странами.

С-400

У Украины до сих пор отсутствуют системы малозаметного вооружения, чего не скажешь о РФ. Размещенные в Крыму С-400 способны атаковать восток и центр Незалежной. Не так давно глава СНБО Александр Турчинов заявил, что главная опасность для Киева в российских ЗРК заключается в их способности поразить любой объект в небе.

Су-35С

Киев располагает устаревшей и изношенной авиацией: МиГ-29, Су-24, Су-25 и несколькими единицами Су-27, которые не сыграют большой роли в случае возникновения военного конфликта с РФ. Нынешняя российская авиация же включает опасные Су-35С, которые "съедят" украинские самолеты, а также уничтожат военную и политическую инфраструктуру Незалежной.

БМП-3М

Минобороны чтит свои исторические традиции и наследие, доставшееся от советской эпохи. Модернизированные боевые машины пехоты, уверен Епископос, будут активно использоваться российскими ВС в случае войны на Украине. Увеличенная огневая мощь, новая башня и дополнительные снаряды сформировали из этой модели грозный маневренный танк.

Т-90М

Стоит помнить об основных боевых танках, которые сыграют важную роль в случае гипотетической войны. Сухопутные силы Минобороны могут похвастаться самой мощной и многочисленной танковой техникой – около 13 тысяч танков. Украинского Т-84 "Оплот" явно будет недостаточно для того, чтобы достойно встретить опасный и маневренный Т-90М.

2С19 "Мста-С"

Гаубица может похвастаться довольно эффективным прицельным комплексом и дальностью – под прицелом можно удержать значительные части украинской территории. В боекомплект входит 50 снарядов со скорострельностью 7-8 выстрелов за минуту, сообщает National Interest.

Ранее американские эксперты оценили шансы начала ядерной войны между Россией и США.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость253741
Пожаловаться Ответить
да, что там техника-шмехтика
рогули сразу в плен сдаваться начнут или, задрав шаровары, к свиноматкам в схроны побегут после первых массированных дистанционных ударов
Гость253070
Пожаловаться Ответить
Гость254483
Всё проще будет. Если ВСУ попрёт на ДНР и у последней будут проблемы, то уничтожат дистанционно, Калибрами основные силы незалежной. Далее уже сами ребята с Донбаса справятся. Не думаю что текущие ВСУ способны стоять до конца. У них нет живой идеологии и понимания за что они воюют. У большинства - отслужить или подзаработать бы, да свалить целым и невредимым.
<цензура> рот помой, кацап вонючий, канадцы вам тока что накончали по самые гланды!!!!
Гость254483
Пожаловаться Ответить
Всё проще будет. Если ВСУ попрёт на ДНР и у последней будут проблемы, то уничтожат дистанционно, Калибрами основные силы незалежной. Далее уже сами ребята с Донбаса справятся. Не думаю что текущие ВСУ способны стоять до конца. У них нет живой идеологии и понимания за что они воюют. У большинства - отслужить или подзаработать бы, да свалить целым и невредимым.
1
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей