Журналист поведал об основных образцах военной техники, на которую, уверен он, Минобороны сделает ставку в случае войны с Незалежной

Вооруженные силы Украины испытывают проблемы в скрытности и возможностях проникновения в глубокий тыл противника. Такое заявление сделал обозреватель американского журнала The National Interest Марк Епископос, рассказавший о главной российской технике, представляющей, на его взгляд, основную угрозу для Незалежной в случае масштабной войны между двумя странами.

С-400

У Украины до сих пор отсутствуют системы малозаметного вооружения, чего не скажешь о РФ. Размещенные в Крыму С-400 способны атаковать восток и центр Незалежной. Не так давно глава СНБО Александр Турчинов заявил, что главная опасность для Киева в российских ЗРК заключается в их способности поразить любой объект в небе.

Су-35С

Киев располагает устаревшей и изношенной авиацией: МиГ-29, Су-24, Су-25 и несколькими единицами Су-27, которые не сыграют большой роли в случае возникновения военного конфликта с РФ. Нынешняя российская авиация же включает опасные Су-35С, которые "съедят" украинские самолеты, а также уничтожат военную и политическую инфраструктуру Незалежной.

БМП-3М

Минобороны чтит свои исторические традиции и наследие, доставшееся от советской эпохи. Модернизированные боевые машины пехоты, уверен Епископос, будут активно использоваться российскими ВС в случае войны на Украине. Увеличенная огневая мощь, новая башня и дополнительные снаряды сформировали из этой модели грозный маневренный танк.

Т-90М

Стоит помнить об основных боевых танках, которые сыграют важную роль в случае гипотетической войны. Сухопутные силы Минобороны могут похвастаться самой мощной и многочисленной танковой техникой – около 13 тысяч танков. Украинского Т-84 "Оплот" явно будет недостаточно для того, чтобы достойно встретить опасный и маневренный Т-90М.

2С19 "Мста-С"

Гаубица может похвастаться довольно эффективным прицельным комплексом и дальностью – под прицелом можно удержать значительные части украинской территории. В боекомплект входит 50 снарядов со скорострельностью 7-8 выстрелов за минуту, сообщает National Interest.

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