Спасались бегством: американских военных напугал енот - видео

Спасались бегством: американских военных напугал енот - видео
Фото: US Army/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Животное заставило солдат кричать

Солдаты американской армии бросились врассыпную, крича при этом от ужаса. Виновником переполоха стал енот. 

Милое животное забралось в один из бронеавтомобилей США. Обнаружив нежданного гостя, солдаты начали кричать, а кто-то даже караулил бедолагу с битой в руках. В итоге енот пулей вылетел из автомобиля. 

Правда, перед этим из военной техники с криками и визгами выбежали несколько солдат, которые брезгливо трясли руками. В итоге дикий зверь постарался поскорее скрыться. Похоже, что крики военных не на шутку его напугали. 

Инцидент, кстати, засняли на видео. За несколько дней ролик набрал несколько миллионов просмотров, а потом был удален по неизвестным причинам. 

Сохранить запечатленный позор американских военных успели авторы Телеграм-канала "Коза кричала". 

"Натовская военщина. Лютые, лютые звери. До дрожи", 

– иронично отметили в Сети. 

Некоторых служащих, кстати, ситуация позабавила. За кадром также слышен смех, а побег неуклюжего енота и вовсе заставил оператора расхохотаться. Неясно только одно – смеется он над своими сослуживцами или животным. 

Ранее в Интернете обсуждали видео с участием Елизаветы II и свиньи. Королева во время визита на ферму решила проверить, в каких условиях содержится животное. Только вот свинью манерам не научили, поэтому, когда глава Букингемского дворца подошла к загону, животное повернулось к ней задом и начало яростно чесать его о решетку.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей