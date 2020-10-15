Снимки появились в официальном аккаунте в "Инстаграм"

Ульяновский автомобильный завод представил тюнингованную "Буханку" в матовом кузове. Мастера изменили привычный внешний вид автомобиля, добавив ему "нотки агрессии".

Тюнинг-ателье перекрасило автомобиль в темный матовый цвет, добавив ярко-красную полосу, которая идет по всему корпусу машины. Изменениям подверглась и резина "буханки", которая была заменена на более "злую" и заметную. Также специалисты заменили привычные кресла на спортивные.

"Вот вам и Буханочка – зверь, а не машина! Круто, когда наши автомобили начинают новую жизнь в руках умельцев. Как вам такой УАЗ?", – поинтересовались у пользователей.

Пользователям социальной сети пришелся по нраву новый дизайн авто. "Хорош собой, да и у ребят руки золотые", "Машина -зверь. Во все времена и для наших дорог", "Молодцы парни, хорошая буханка", "Ну и мощь...", "Вот это топ", "Бомба", – написали в комментариях.

Ранее УАЗ представил новый дизайн УАЗ "Буханки". Пользователи социальных сетей оценили новую модель. Они отметили, что автомобиль "смотрится свежо и стильно".